Vos lignes changent de numéro !

Île-de-France Mobilités souhaite améliorer la lisibilité du réseau de bus régional, en travaillant sur la numérotation des lignes de bus afin que chacune ait un numéro unique.

Votre territoire, Pays de Montereau, va bénéficier de cette nouvelle numérotation.

Pourquoi le numéro de ligne change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, dont 1500 en grande couronne et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro, en particulier sur ce nouveau territoire.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne concernée. Il y a par exemple 13 lignes de bus en Île-de-France qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire du Pays de Montereau, toutes les lignes de bus régulières commencent désormais par 33, hormis les lignes express.

Le principe de renumérotation a été établi en prenant en considération principale le poids de la ligne pour les lignes 3301 à 3308.

La ligne A devient ainsi la ligne 3301, la ligne Emplet la ligne 3302, la ligne B la ligne 3303, la ligne C devient la ligne 3304, la ligne G la ligne 3305, la ligne I la ligne 3306, la ligne F est renommée en 3307, la ligne L en 3308, les lignes Ea et Eb en 3310 et 3311.

Les lignes 3315 et 3319 sont renommées au plus proche de leur numéro actuel 15 et 19.

Les couleurs restent proches des couleurs actuelles pour faciliter le repérage.

Que va apporter ce nouveau numéro ?

Les voyageurs vont pouvoir retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque le numéro sera saisi dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, l’accès aux informations concernées sera plus direct.