Du nouveau sur votre réseau, vos lignes A,C,I deviennent accessibles pour faciliter vos déplacements

Votre réseau évolue, après les lignes M et Z, les lignes A, C et I deviennent également accessibles aux personnes à mobilité réduite sur certains arrêts.

Ligne A :

Tous les arrêts de la ligne seront accessibles sauf les arrêts suivants :

Direction Rosny-sur-Seine Gare

- Mantes-la-Jolie Gare routière

- George Sand

- Aristide Briand

- Franklin Roosevelt

- Îles

Direction Limay Fosses Rouges :

- Franklin Roosevelt

- Îles

- Pont de Limay

- Croms