Vos lignes Express changent de numéro, on vous explique tout !

Île-de-France Mobilités souhaite améliorer la lisibilité du réseau de bus régional, en travaillant sur la numérotation des lignes de bus afin que chacune ait un numéro unique.

Votre territoire, Provinois Brie et Seine a déjà bénéficié de la renumérotation des lignes en août 2023. En mars 2025, cette renumérotation est étendue aux lignes Express.

Pourquoi le numéro de ma ligne de bus change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 1 !

Comment me repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.

Les numéros des lignes Express commencent désormais par le numéro de leur département (7704, 7705, 7707...).

Que va m’apporter ce nouveau numéro ?

Vous allez pouvoir retrouver votre ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site internet, vous pourrez accéder directement aux informations qui vous concernent.

Bon à savoir !

Les horaires et itinéraires de vos lignes restent inchangés.