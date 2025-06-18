Pourquoi changer les numéros de lignes ?

Le réseau de bus francilien est composé d'environ 1 900 lignes. Des lignes dont les systèmes de numérotation cohabitent, mais ne se ressemblent pas avec des dénominations très différentes et des doublons dans les numéros de ligne (il existait jusqu’à 19 lignes 2 sur l'ensemble du réseau) qui compliquent la compréhension du réseau.

Afin de faciliter la compréhension des voyageurs, le fonctionnement des calculateurs d'itinéraire et consolider le projet de construction d'un réseau de transports en commun unique à l'échelle de la région, Île-de-France Mobilités poursuit la renumérotation de l'ensemble des lignes en grande couronne.

Comment me repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et par secteurs qui ont chacun un code spécifique. Sur notre territoire, toutes les lignes de bus comporteront 4 chiffres et commenceront désormais par le préfixe 65 (65XX).

Autant que possible et afin de simplifier cette évolution, le numéro actuel sera conservé avec l’ajout de l’indicatif 65 (ex : la 2 devient la 6502, la 56 devient la 6556…).

Deux exceptions accompagnent ce changement :

Les lignes express seront elles aussi composées de 4 chiffres avec le préfixe 78 (correspondant au numéro du département). Ex: X409 devient la ligne 7809

Les circuits spéciaux scolaires (CSS) restent inchangés.

Est-ce que mes lignes de bus changent ?

9 lignes évoluent afin notamment de simplifier leurs itinéraires actuels :

La ligne 33 est scindée :

6533 : Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.

6535 : Meulan-en-Yvelines Gare de Thun-le-Paradis, circuit urbain.

La ligne 61 est scindée :

6561 : Vaux-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

6581 : Mézy-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

La ligne 63 est scindée :

6550 : Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.

6563 : Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.

La ligne 67 est scindée :

6567 : Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.

6577 : Les Mureaux Gare – Gare de Saint-Germain-en-Laye.

La ligne 70 est scindée :

6570 : Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.

6582 : Morainvilliers – Chambourcy Collège André Derain.

La ligne 73 est scindée :

6573 : Desserte du collège Léonard de Vinci d’Ecquevilly.

6580 : Desserte du Lycée François Villon aux Mureaux et du lycée Van Gogh à Aubergenville.

La ligne 76a devient la ligne 6576 : Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

La ligne 76b devient la ligne 6578 : Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.