Votre ligne 40 devient un TàD

Qu’est-ce-que le TàD ligne 40 ?

Le Transport à la Demande ligne 40 remplace votre habituelle ligne 40, pour des trajets plus simples et plus directs en semaine ( du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45) et toute l’année.

Grâce au TàD ligne 40, profitez de correspondances garanties avec vos trains à l’arrivée et au départ de la gare de Lizy-sur-Ourcq.

Le service est accessible sur simple réservation, après inscription préalable sur la plateforme tad.idfmobilites.fr.

Pour réservez, rendez-vous sur :

· L’application TàD île-de-France Mobilités

· Le site internet : tad.idfmobilites.fr

· Ou par téléphone au 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Attention : la desserte des établissements scolaires reste assurée par la ligne 40, selon le fonctionnement habituel.

Les courses suivantes ne nécessitent donc pas de réservation :

- la course de 8h10 au départ de Ecole/Mairie de May-en-Multien vers le collège Saint Saëns

- la course de 9h00 au départ de Mairie à Ocquerre vers le collège Saint Saëns ;

- les courses de 13h30, 16h30, 17h30 et 18h30 au départ du Collège Saint Saëns vers May-en-Multien.