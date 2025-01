Votre ticket SMS change avec la renumérotation de vos lignes !

A partir du lundi 2 septembre pour être en règle, envoyez désormais "BUS" + le numéro de la ligne que vous empruntez au 93100.

Exemples : BUS4401, BUS4439, SOIR44 pour le Bus de Soirée, TAD44 pour le Transport à la Demande et BUS9102 et BUS9103 pour les lignes 9102 et 9103.

Le Ticket d’Accès à Bord SMS est vendu exclusivement à l’unité. Il vous suffit d’envoyer "BUS" + le numéro de la ligne au 93 100 et vous recevrez un ticket sous la forme d’un SMS. Vous serez débité sur votre facture mobile.

Valable 1h sans correspondance au tarif d'un billet d'accès à bord (+ coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités).

Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Pour en savoir plus sur les différents titres de transport rendez-vous sur le site iledefrancemobilités.fr rubrique Tarifs.