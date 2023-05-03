Ensemble pour des transports en commun sans incivilités

Dans les transports collectifs comme dans la vie de tous les jours, il existe certaines règles pour bien vivre en collectivité. Les transports en commun font régulièrement face à des comportements dérangeants (qualifiés d'incivilités) de la part de certains voyageurs envers les autres, le matériel ou les agents. Comportements qui nuisent au confort de tous sur les lignes.

Un sujet central pour les acteurs de la mobilité qui ont décidé d'unir leur force avec une nouvelle campagne contre les incivilités (réalisée par Havas Paris), à découvrir dans les transports en commun d'Île-de-France. L'objectif ? Faire évoluer les comportements des voyageurs et baisser les incivilités dans les transports en commun. Cette campagne débutera à partir du 3 mai 2023 !