Ensemble pour des transports en commun sans incivilités
Dans les transports collectifs comme dans la vie de tous les jours, il existe certaines règles pour bien vivre en collectivité. Les transports en commun font régulièrement face à des comportements dérangeants (qualifiés d'incivilités) de la part de certains voyageurs envers les autres, le matériel ou les agents. Comportements qui nuisent au confort de tous sur les lignes.
Un sujet central pour les acteurs de la mobilité qui ont décidé d'unir leur force avec une nouvelle campagne contre les incivilités (réalisée par Havas Paris), à découvrir dans les transports en commun d'Île-de-France. L'objectif ? Faire évoluer les comportements des voyageurs et baisser les incivilités dans les transports en commun. Cette campagne débutera à partir du 3 mai 2023 !
Pour ressentir de grandes choses, il suffit de pas grand-chose
Qui ne s'est pas déjà senti fier, voire preux chevalier en cédant sa place dans le métro ou dans le train ? Qui ne connaît pas ce sentiment de bien-être quand un simple bonjour entraîne un sourire ? Ou bien le sentiment d'être un joueur de basket professionnel quand on jette sa canette dans la poubelle ?
Cette campagne prend le contre-pied des campagnes habituelles de lutte contre les incivilités en prenant le parti de montrer les bons comportements qui valorisent le bénéfice personnel du voyageur qui agit civilement dans les transports en commun. Le crédo : Pour ressentir de grandes choses, il suffit de pas grand-chose.