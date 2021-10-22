3 (bonnes) raisons de ne plus frauder dans les transports

Chaque jour, ce sont plus de 9 millions de trajets qui sont effectués en transports en commun en Île-de-France. Derrière cette fréquentation record (le réseau francilien est l'un des plus fréquentés au monde) se cache un phénomène plus discret, aux conséquences pourtant bien réelles : la fraude.

Valider dans les transports, pourquoi c'est essentiel ?

Chaque année, 8 % des voyageurs ne valident pas de ticket dans les transports en Île-de-France (tramway, train, métro et bus confondus). Un taux qui grimpe rapidement dans le réseau extérieur (sans contrôle à l'entrée), avec jusqu’à 16 % de fraude dans le tramway et 27 % à bord des bus de nuit.

Découvrez les 3 vraies (bonnes) raisons de ne plus faire partie des 8 %.

N°1. La validation permet d'adapter l'offre à la fréquentation réelle des voyageurs