Ligne 11 du métro : début des essais pour les nouvelles rames

Vous le savez sans doute, les métros anciens de la ligne 11 (qui avaient près de 60 ans) seront remplacés très prochainement par des rames MP14 toutes neuves. Les MP14, vous les empruntez déjà sur la ligne 14 ou la ligne 4, dans leur version automatique. Sur la 11, ils seront pilotés par des conducteurs.

L’objectif ? Remplacer les 23 rames MP59 anciennes par 20 rames MP14

Plus longues, plus confortables et fiables, les 20 rames MP14 permettront à la ligne 11 d'accueillir plus de voyageurs. Un élément crucial alors que son prolongement se profile d'ici à quelques mois.

Mais avant que les 20 rames MP14 viennent remplacer les 23 rames MP59 (conçues dans les années 1960 !), un certain nombre d'étapes restent à franchir.