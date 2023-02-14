Ligne 11 du métro : début des essais pour les nouvelles rames
Vous le savez sans doute, les métros anciens de la ligne 11 (qui avaient près de 60 ans) seront remplacés très prochainement par des rames MP14 toutes neuves. Les MP14, vous les empruntez déjà sur la ligne 14 ou la ligne 4, dans leur version automatique. Sur la 11, ils seront pilotés par des conducteurs.
L’objectif ? Remplacer les 23 rames MP59 anciennes par 20 rames MP14
Plus longues, plus confortables et fiables, les 20 rames MP14 permettront à la ligne 11 d'accueillir plus de voyageurs. Un élément crucial alors que son prolongement se profile d'ici à quelques mois.
Mais avant que les 20 rames MP14 viennent remplacer les 23 rames MP59 (conçues dans les années 1960 !), un certain nombre d'étapes restent à franchir.
13 février 2023 : c'est parti pour la marche à blanc des MP14
Dès le 13 février, c'est l'étape de la "marche à blanc" qui démarre ! La marche à blanc ? C'est l'injection d'une rame vide, qui ne prend pas de voyageurs, au milieu du trafic. Sur la ligne 11, ces essais se dérouleront tous les lundis, dès 21h, jusqu'à la fin mai. Concrètement, une rame de MP14 sera injectée dans le "carrousel" de métros qui circulent sur la ligne et effectuera tout le parcours de la ligne 11 existante. Mais attention, vous ne pourrez pas monter dedans. Pour le moment :)
Pourquoi ces essais ?
- Pour vérifier l’ensemble des systèmes en conditions réelles et procéder aux derniers ajustements nécessaires afin d'assurer une parfaite sécurité
- Pour permettre au personnel d'approfondir leur connaissance du matériel avant d’accueillir les premiers voyageurs
Et ensuite ? Quel calendrier de déploiement pour les MP14 ?
Du 24 mars au 2 avril, fermeture entre Belleville et Mairie des Lilas
Afin d'effectuer les derniers travaux qui permettront d'intégrer les nouvelles rames de MP14, la ligne 11 sera fermée entre les stations Belleville et Mairie des Lilas du 24 mars au 2 avril 2023.
Juin 2023 : Mise en circulation de 5 nouvelles rames chaque semaine
Après les marches à blanc organisées de février à mai, le déploiement du MP14 pour son utilisation commerciale par les voyageurs se fera progressivement dès le début du mois de juin 2023.
À l'issue des marches à blanc, à la fin mai, les 20 rames de MP14 seront fin prêtes pour leur utilisation commerciale sur la ligne 11.
Un déploiement qui va s'organiser de façon progressive. C'est la "noria" : chaque lundi du mois de juin, entre 20 h et 23 h, 5 rames neuves seront injectées dans le carrousel des métros en circulation sur la ligne 11, remplaçant 5 rames MP59 qui quitteront définitivement la ligne. Objectif : 100 % de MP14 sur la ligne à la fin juin.
De juillet à août 2023, fermeture les dimanches pour les travaux de prolongement de la ligne
Entre juillet et août 2023, tous les dimanches, la ligne sera fermée pour permettre l’accélération des travaux de prolongement de la ligne en cours entre Mairie des Lilas et le futur terminus de Rosny-Bois-Perrier. Un prolongement qui devrait accueillir ses premiers voyageurs dès le printemps 2024.
Métro 11 : une ligne en pleine modernisation
Outre l’arrivée des MP14 à l'été 2023, des travaux de modernisation et la construction du prolongement de la ligne sont en cours.
Pourquoi avoir choisi de moderniser la ligne 11 ?
- Afin d’adapter les stations et les quais à l’augmentation du flux de voyageurs en construisant de nouvelles entrées, des sorties de secours, des escaliers mécaniques et des ascenseurs.
- D’agrandir les quais pour accueillir les nouveaux MP14, plus longs que les MP59 aujourd’hui en circulation.
- De faciliter la mobilité entre les communes des Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois, des espaces au fort potentiel de mutation urbaine, reliés, pour le moment, uniquement par des lignes bus.