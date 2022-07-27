Métro 14 : voici les noms des futures stations

Le résultat de vos votes

Elles seront situées sur les communes du Kremlin-Bicêtre (à la lisière de Gentilly), de Villejuif, à la jonction entre L'Haÿ-les-Roses Villejuif et Chevilly-la-Rue et, enfin, de Saint-Denis... Ce sont les quatre futures stations qui vont prolonger dès 2024 la ligne de métro 14, au nord et au sud.

En juin dernier, nous vous avons proposé de choisir leur nom.

Voici les noms retenus :