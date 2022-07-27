Métro 14 : voici les noms des futures stations

Elles seront situées sur les communes du Kremlin-Bicêtre (à la lisière de Gentilly), de Villejuif, à la jonction entre L'Haÿ-les-Roses Villejuif et Chevilly-la-Rue et, enfin, de Saint-Denis... Ce sont les quatre futures stations qui vont prolonger dès 2024 la ligne de métro 14, au nord et au sud.

En juin dernier, nous vous avons proposé de choisir leur nom.

Voici les noms retenus :

  • Saint-Denis Pleyel - Cette future station fera du quartier Pleyel, à Saint-Denis, l’un des pôles majeurs de transport franciliens
  • Hôpital Bicêtre - Située au Kremlin-Bicêtre, face à l’hôpital (CHU) Bicêtre, cette future station sera implantée sur l’avenue Gabriel Péri et le long de l’autoroute A6
  • Villejuif-Gustave Roussy - Au cœur du futur Campus Grand Parc, cette nouvelle station de Villejuif sera desservie par la ligne 15 Sud dès 2025
  • L'Haÿ-Les-Roses - Implantée à l’Haÿ-les-Roses, cette nouvelle station sera à la croisée de trois villes dynamiques du Val-de-Marne : L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif
Perspective de la future station L'Haÿ-les-Roses, sur la ligne de métro 14
Et demain, les noms des stations des ligne 15, 16, 17 et 18 !

Cette démarche de consultation citoyenne s’inscrit dans le cadre du grand projet d’élargissement du réseau francilien, porté par Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des transports en Île-de-France, et la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du Grand Paris Express.

Une deuxième phase de la consultation est donc prévue à l’automne 2022 pour soumettre à votre vote les noms des 16 stations des lignes 15, 16, 17 et 18 qui restent à nommer.

Cette fois encore, les franciliens seront invités à participer via la plateforme je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr.