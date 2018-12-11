Les métros rénovés arrivent sur la ligne 7
La rénovation porte à la fois sur des travaux de modernisation technique et la remise à neuf de l’aménagement intérieur des rames afin d’améliorer le confort pour les voyageurs. La livrée extérieure change elle-aussi pour se mettre aux couleurs d’Île-de-France Mobilités, progressivement visibles sur les nouveaux bus, trams, métros, RER et Transiliens pour plus de cohérence de l’ensemble du réseau francilien.
Le nouvel aménagement des voitures permettra aux voyageurs de bénéficier d’une nouvelle ambiance, avec des couleurs plus modernes, un éclairage amélioré dans les rames, de nouveaux revêtements de sol, etc.
Cette rénovation est effectuée par les Ateliers de Construction du Centre basés (ACC) à Clermont-Ferrand, désignés par la RATP. Ce marché a permis de pérenniser 40 emplois directs chez ACC Ingénierie et Maintenance et plus d’une dizaine chez les sous-traitants mobilisés. Afin de ne pas impacter l’exploitation de la ligne, 3 trains au maximum seront retirés du parc de matériels roulants en même temps.
Le montant d’environ 50 Millions d’euros est intégralement financé par Île-de-France Mobilités (50% de subvention directe et 50% via le contrat Île-de-France Mobilités-RATP). Elle permettra d’assurer la durée de vie de ces rames jusqu’à l’horizon 2030, date à laquelle Île-de-France Mobilités a prévu de les remplacer par un matériel neuf.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire le communiqué de presse.