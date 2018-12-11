Les métros rénovés arrivent sur la ligne 7

Cette rénovation est effectuée par les Ateliers de Construction du Centre basés (ACC) à Clermont-Ferrand, désignés par la RATP. Ce marché a permis de pérenniser 40 emplois directs chez ACC Ingénierie et Maintenance et plus d’une dizaine chez les sous-traitants mobilisés. Afin de ne pas impacter l’exploitation de la ligne, 3 trains au maximum seront retirés du parc de matériels roulants en même temps.

Le montant d’environ 50 Millions d’euros est intégralement financé par Île-de-France Mobilités (50% de subvention directe et 50% via le contrat Île-de-France Mobilités-RATP). Elle permettra d’assurer la durée de vie de ces rames jusqu’à l’horizon 2030, date à laquelle Île-de-France Mobilités a prévu de les remplacer par un matériel neuf.

