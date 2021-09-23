MI20 : vous avez voté ! Découvrez le design du futur RER B
L'extérieur du futur RER B ?
Un bout-avant qui sourit ! La douceur et la rondeur de ses formes traduisent un train élégant, à l’esprit accueillant, confortable et attentionné.
L'intérieur du futur RER B ?
Les sièges sont des îlots individuels. Les parties hautes des dossiers et les extrémités d’assises sont séparées afin de préserver l’individualité dans un espace collectif.
L’espace entre dossiers offre davantage de transparence et de lumière à travers la rame, pour un sentiment de bien-être et de sécurité accrus.
Les barres de maintien et cale-hanches sont intégrés dans le siège avec soin pour un effet qualitatif et une robustesse assurée.
L’éclairage assume une approche dynamique et digitale, dans un esprit de modernité assumé.
Retour sur le MI20, votre futur RER B
- 146 rames de nouvelle génération qui inclueront vidéosurveillance, prises USB, climatisation et température ajustée en fonction des situations, éclairage apaisant et information voyageurs dynamique optimisée
- Des rames de 104 mètres de long, organisées en 7 voitures courtes
- Des voitures plus larges à 2 niveaux
- +20 % de places assises, 1070 places totales
- Et la moitié des places accessibles de plain pied
- 26 % de sièges prioritaires
Pour accueillir ces nouvelles rames sur la ligne B en 2025, des travaux seront nécessaires pour adapter les infrastructures (hauteur de quais, renforts d’alimentation électriques) mais également les ateliers de maintenance (création d’un nouvel atelier à Mitry et adaptation de l’atelier existant à Massy).