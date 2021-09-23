MI20 : vous avez voté ! Découvrez le design du futur RER B

Les sièges sont des îlots individuels. Les parties hautes des dossiers et les extrémités d’assises sont séparées afin de préserver l’individualité dans un espace collectif.

L’espace entre dossiers offre davantage de transparence et de lumière à travers la rame, pour un sentiment de bien-être et de sécurité accrus.

Les barres de maintien et cale-hanches sont intégrés dans le siège avec soin pour un effet qualitatif et une robustesse assurée.

L’éclairage assume une approche dynamique et digitale, dans un esprit de modernité assumé.