Mise en œuvre des nouvelles mesures de sécurité dans les transports

20 équipes de cyno-détection pour intervenir sur les colis suspects en 5 à 15 minutes au lieu d’1 heure

20 brigades de cyno-détection ont été déploiemées et permettent déjà plus de sécurité et moins de retards sur le réseau SNCF. Cette initiative est également expérimentée par la RATP qui déploie 20 équipes supplémentaires. Une « levée de doute » se fera ainsi en 5 à 15 minutes au lieu d’une heure actuellement. Sur le réseau SNCF, on compte une hausse de 122% de sacs oubliés, soit plus de 1 500 interventions par an depuis 2014.