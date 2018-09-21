Mise en œuvre des nouvelles mesures de sécurité dans les transports
Pour aller plus loin, trois orientations ont été identifiées :
- Le déploiement de moyens et d’équipements complémentaires en grande couronne, délaissée pendant des années. Des agents de sûreté sont déployés dans les réseaux de bus et la vidéo-protection est installée dans les gares routières.
- Un meilleur partage des outils entre opérateurs et État pour une meilleure coordination des forces sur le terrain avec un numéro d’alerte unique et un centre de commandement opérationnel de sûreté.
- La détection plus rapide d’éventuelles menaces d’attentat avec le déploiement d’équipes de cyno-détection.
Renforcement des investissements en faveur de la sécurité
Pour cela, Île-de-France Mobilités renforce ses investissements en faveur de la sécurité, avec 130 M€ pour la présence humaine (tous réseaux), 20 M€ pour les équipements de sûreté (vidéo-protection notamment), 7 M€ pour la gratuité des transports pour la police de grande couronne et 4 M€ pour mettre en place des brigades cynophiles sur les lignes de train.
200 agents de sûreté recrutés pour les réseaux de bus de la grande couronne
La grande couronne est enfin concernée et ne sera plus oubliée. Cela se traduira également par le recrutement de 200 agents de sûreté pour les bus en grande couronne (10 M€ sur 4 ans), qui pourront effectuer des rondes dissuasives et intervenir en cas d’incivilités. Les transports sont désormais gratuits pour les policiers afin d’assurer davantage leur présence dans les transports en commun, donc plus de sécurité.
Les mêmes numéros d’urgence pour la RATP et SNCF, disponibles 7j/7 et 24h/24. 31177 par sms et 3117 par téléphone
Le numéro d’alerte 3117 a été généralisé dans un 1er temps à la RATP (également disponible sous forme SMS au 3117 ou application smartphone) pour les voyageurs témoins d’une situation qui représente un risque pour la sécurité ou un désagrément. Avec 44 000 utilisations en 2016 en France dont 6 sur 10 en Ile-de-France, ce dispositif a progressé de 150 % sur un an.
20 équipes de cyno-détection pour intervenir sur les colis suspects en 5 à 15 minutes au lieu d’1 heure
20 brigades de cyno-détection ont été déploiemées et permettent déjà plus de sécurité et moins de retards sur le réseau SNCF. Cette initiative est également expérimentée par la RATP qui déploie 20 équipes supplémentaires. Une « levée de doute » se fera ainsi en 5 à 15 minutes au lieu d’une heure actuellement. Sur le réseau SNCF, on compte une hausse de 122% de sacs oubliés, soit plus de 1 500 interventions par an depuis 2014.
Un centre unique de coordination de sûreté sous l’autorité du Préfet de police pour une meilleure efficacité sur le terrain
Valérie Pécresse a également pris l’initiative de regrouper toutes les forces de sécurité sous l’autorité de la préfecture de police d’ici 2019, soit un PC sécurité unique pour une meilleure organisation et plus d’efficacité pour surmonter les difficultés.