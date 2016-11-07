Mobipôle, la gare nouvelle génération de Rueil-Malmaison

Le réaménagement de la gare et l’installation d’une nouvelle signalétique facilitent le déplacement de tous les voyageurs.

Pour les voyageurs qui circulent à la fois en vélo et train, un espace Véligo est mis à leur disposition. Quoi de plus pratique que d’utiliser son vélo et de le garer en tout sécurité avant de prendre son train ?

Cet espace, doté de de 448 places, est le plus grand d’Île-de-France. Situé le long de la gare, il dispose d’un local pour le gardiennage et d’emplacements pour la recharge des batteries des vélos électriques. Les places sont organisées sur deux niveaux, accessibles à l’aide de la carte Navigo.

Enfin, de nouveaux cheminements pour les piétons et le réseau bus ont été repensés. 18 arrêts de bus ont pris place dans la nouvelle gare routière, donnant accès à 9 lignes.