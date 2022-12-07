Métro : modernisation de la ligne 8
La modernisation de la ligne 8 a été votée ! Un projet qui s’inscrit dans une volonté globale d’accélérer la modernisation du réseau métro. On vous dit tout.
Ligne très empruntée par les franciliens, la 8 fait l'objet d'un plan de modernisation votée, le 7 décembre 2022 en Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités. Un projet ambitieux, qui s’inscrit dans une politique générale d’accélération de la modernisation du réseau de métro, souhaitée par Île-de-France Mobilités.
Pourquoi moderniser la ligne 8 ?
Parce qu’elle est la deuxième plus longue ligne du réseau de métro, avec 23,4 km et 38 stations desservies. Des chiffres records auxquels s’ajoute une hausse anticipée de la fréquentation d’ici à 2035, consécutive au développement urbain et démographique, et au renfort de l'offre de transports en commun (la ligne 15 sud et le téléphérique Câble C1 notamment) prévu dans l’est de l’Île-de-France. Une zone desservie par la 8.
La modernisation passe par de nombreux travaux d’adaptation. Des travaux qui prennent, par ailleurs, beaucoup de temps (jusqu’à dix ans). Un calendrier étendu qui correspond aux délais de commande du matériel ferroviaire, mais aussi à une logistique complexe, qui doivent être réalisés sans couper complètement la circulation pour les voyageurs.
Étape 1 : Rénovation de l'ensemble des rames de la ligne 8
Parallèlement à la ligne 7, des travaux d’amélioration des trains en circulation sur la ligne 8, les MF77, ont été engagés. Le but ? Améliorer le confort des voyageurs avec plus de luminosité, de nouvelles couleurs et des revêtements plus modernes. Quinze rames ont déjà été rénovées, les 44 restantes le seront entre 2023 et 2026.
Étape 2 : Un nouveau site de maintenance et l'arrivée progressive de nouveaux métros
En 2025, le projet passera un second cap. Des travaux d’installation d’un nouvel atelier de maintenance des trains sur les communes de Créteil et Valenton, pensé pour accueillir les nouveaux modèles de métros (les MF19) et augmenter les performances de nettoyage et de maintenance, vont être engagés.
En parallèle, des travaux d'adaptation et de modernisation des infrastructures et des systèmes seront menés pour :
- Préparer l'arrivée des nouveaux trains en 2030, les MF19.
- Améliorer les performances de la ligne.
MF19, les métros parisiens du futur ici, en modélisation sur la ligne 10
Étape 3 : L'arrivée des MF19, le métro parisien du futur
Les MF19 sont les trains qui équiperont notamment les lignes 8, 10, 3bis, 7bis, 13, 3, 7 et 12. Plus spacieux et plus performants, ils seront progressivement testés sur la ligne pour être mis en service en 2030.
Parmi les points forts de ces nouveaux métros :
- + de robustesse et de performance
- + de sécurité voyageur avec un système de vidéoprotection embarquée
- Une meilleure régulation du trafic grâce à un poste centralisé
- + de confort
- + de capacité d’accueil (+5 %)
Une bonne nouvelle, pour cette ligne empruntée par 108 millions de voyageurs, qui verront leurs conditions de voyage transformées.