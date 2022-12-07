Métro : modernisation de la ligne 8

Pourquoi moderniser la ligne 8 ?

Parce qu’elle est la deuxième plus longue ligne du réseau de métro, avec 23,4 km et 38 stations desservies. Des chiffres records auxquels s’ajoute une hausse anticipée de la fréquentation d’ici à 2035, consécutive au développement urbain et démographique, et au renfort de l'offre de transports en commun (la ligne 15 sud et le téléphérique Câble C1 notamment) prévu dans l’est de l’Île-de-France. Une zone desservie par la 8.

La modernisation passe par de nombreux travaux d’adaptation. Des travaux qui prennent, par ailleurs, beaucoup de temps (jusqu’à dix ans). Un calendrier étendu qui correspond aux délais de commande du matériel ferroviaire, mais aussi à une logistique complexe, qui doivent être réalisés sans couper complètement la circulation pour les voyageurs.