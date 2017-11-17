En ce moment : concertation publique pour la modernisation du tram 1

Ces tâches devront ainsi permettre de faciliter la descente et la montée des voyageurs en évitant une congestion trop importante devant les portes du tramway, d’optimiser le confort des voyageurs pendant leur temps d’attente et d’assurer un accès sur les quais aux personnes à mobilité réduite (personnes sur fauteuil, avec poussettes…).

Les travaux débuteront dès la fin de l’année 2019.