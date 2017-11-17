En ce moment : concertation publique pour la modernisation du tram 1
Le contexte
Depuis son ouverture en 1992, le Tram 1 n’a cessé de gagner en fréquentation entre ses deux terminus, Asnières Gennevilliers Les Courtilles et la gare de Noisy-le-Sec. Aujourd’hui, il est fréquenté par 190 000 voyageurs chaque jour! La ligne souffre désormais de nombreux problèmes, comme un encombrement des quais ou bien un échange voyageurs difficile sur plusieurs stations.
Tram 1 à l'arrêt
La concertation organisée en ce moment-même concerne le tronçon historique de la ligne,situé entre la gare de Saint-Denis et l’Hôtel de Ville de Bobigny, et tout particulièrement concerné par les problèmes cités ci-dessus. Il s’agira tout particulièrement de prendre des mesures pouraméliorer l’accessibilité et le confort des voyageurs.
Le projet
En tout et pour tout, 19 stations sont concernées par ce projet (à l’exception de La Courneuve – 8 mai 1945). La RATP, à la fois maître d’ouvrage et financeur du projet pour un montant de 63 millions d’euros, aura plusieurs missions à réaliser :
- un allongement des quais, qui passeront de 24 mètres à 30 mètres.
- un élargissement des quais pour les stations les plus fréquentées, soit 24 quais sur 38.
- un renforcement de l’accessibilité grâce à l’installation d’une rampe d’accès sur chaque quai.
- une rénovation du mobilier sur place, avec des remplacements si nécessaire.
Ces tâches devront ainsi permettre de faciliter la descente et la montée des voyageurs en évitant une congestion trop importante devant les portes du tramway, d’optimiser le confort des voyageurs pendant leur temps d’attente et d’assurer un accès sur les quais aux personnes à mobilité réduite (personnes sur fauteuil, avec poussettes…).
Les travaux débuteront dès la fin de l’année 2019.
Une concertation publique
La concertation se tient jusqu’au 1er décembre.
Pour s’informer, il suffit de consulter le dépliant d’information du projet disponible à la fin de l’article, les panneaux d’exposition disposés dans les stations concernées ou bien l’adresse Internet : www.ratp.fr/concertation-t1.
Pour poser ses questions, il suffit de renvoyer le coupon attaché au dépliant d’information du projet ou bien d’envoyer un mail à [email protected].