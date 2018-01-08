Enquête publique complémentaire pour le prolongement du Tram 13 Express

Le contexte

Déclaré d’utilité publique en 2014, le Tram 13 Express doit améliorer les déplacements dans les Yvelines par ce mode fiable et performant qui transportera 38 500 voyageurs par jour. Il reprendra pour partie la ligne ferroviaire existante de la Grande Ceinture (GC).

Cette nouvelle ligne vise à simplifier les déplacements entre le nord et le sud pour les habitants du département en offrant une liaison rapide, régulière et fiable, sans passer par Paris, entre les principaux pôles d’emplois du département. De nombreuses correspondances seront proposées avec les lignes de Trains A, C, L, J, U et N.