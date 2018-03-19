Concertation sur le projet d’aménagement pour les bus « Entre Seine »
Un projet essentiel pour améliorer les liaisons bus dans le Val-d’Oise
Le projet « Entre Seine » prévoie la création de 8,5km de voies dédiées pour les bus sur les communes d’Argenteuil, Bezons, Sartrouville (quartier des Indes) et Cormeilles-en-Parisis (les Bois Rochefort). Ces aménagements permettront d’améliorer les conditions de circulations des bus aujourd’hui difficiles, en fiabilisant les temps de parcours et en permettant une meilleure vitesse d’exploitation. Au programme : priorité aux feux, réorganisation de certains carrefours et aménagements de nouvelles stations plus confortables et accessibles. Les lignes 272 (Gare d’Argenteuil – Sartrouville RER) et 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) sont tout particulièrement concernées et bénéficieront de ces aménagements sur la majeure partie de leur itinéraire.
Le long de ces voies bus, les espaces publics seront requalifiés, et des itinéraires cyclables et cheminements piétons sécurisés seront mis en place. Au total, ce sont près de 48 000 voyageurs quotidiens qui sont concernés par le projet.
Les chiffres clés du projet
Comment participer et donner votre avis ?
Pour chaque nouveau projet de développement du réseau de transports en commun d’Île-de-France, une concertation publique est organisée pour informer et recueillir l’avis de tous. Île-de-France Mobilités, porteur du projet, souhaite associer les habitants et les usagers de la façon la plus large possible. Pour cela 5 rencontres avec le public seront organisées dans les semaines à venir :
Deux réunions publiques :
• à Argenteuil, le mercredi 28 mars, de 19h à 21h, espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
• à Bezons, le jeudi 5 avril, de 19h à 21h, en salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 6 avenue Gabriel Péri.
Trois rencontres sur le territoire :
• le mardi 20 mars, de 16h30 à 19h, en gare de Cormeilles-en-Parisis,
• le mardi 3 avril, de 17h à 19h, au terminus du Tram 2 à Pont de Bezons,
• le mercredi 11 avril, de 9h à 12h, au marché des Indes de Sartrouville.
D’autres moyens d’information et d’expression sont mis à disposition des participants, notamment un dépliant incluant un coupon de participation, et un site internet permettant d’émettre un avis en ligne et de consulter une carte interactive : www.bus-entre-seine.fr
Qui finance le projet ?
Le projet « Entre Seine » représente un investissement de 115 millions d’euros. Il est porté par Île-de-France Mobilités. Les études sont financées par la Région Île-de-France et le département du Val-d’Oise.