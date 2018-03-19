Concertation sur le projet d’aménagement pour les bus « Entre Seine »

Comment participer et donner votre avis ?

Pour chaque nouveau projet de développement du réseau de transports en commun d’Île-de-France, une concertation publique est organisée pour informer et recueillir l’avis de tous. Île-de-France Mobilités, porteur du projet, souhaite associer les habitants et les usagers de la façon la plus large possible. Pour cela 5 rencontres avec le public seront organisées dans les semaines à venir :

Deux réunions publiques :

• à Argenteuil, le mercredi 28 mars, de 19h à 21h, espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,

• à Bezons, le jeudi 5 avril, de 19h à 21h, en salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 6 avenue Gabriel Péri.

Trois rencontres sur le territoire :

• le mardi 20 mars, de 16h30 à 19h, en gare de Cormeilles-en-Parisis,

• le mardi 3 avril, de 17h à 19h, au terminus du Tram 2 à Pont de Bezons,

• le mercredi 11 avril, de 9h à 12h, au marché des Indes de Sartrouville.

D’autres moyens d’information et d’expression sont mis à disposition des participants, notamment un dépliant incluant un coupon de participation, et un site internet permettant d’émettre un avis en ligne et de consulter une carte interactive : www.bus-entre-seine.fr