Navettes autonomes : lancement d’une expérimentation sur le pont Charles de Gaulle à Paris
Une expérimentation entre les gares d’Austerlitz et de Lyon
Ces navettes constituent un moyen de transport rapide et innovant. Durant ce test, les usagers pourront ainsi circuler plus facilement – et gratuitement – entre les gares d’Austerlitz et de Lyon. Ces navettes proposeront 6 places aux voyageurs et circuleront 7 jours sur 7, de 14h à 20h, avec un agent présent à bord. Ces navettes sont 100% électriques et bénéficient d’une recharge de nuit.
Cette expérimentation vise d’abord à recueillir l’avis des usagers sur ce nouveau service, ainsi que les éventuelles suggestions d’améliorations. Des informations seront également collectées quant à leurs performances, fiabilité, supervision, sûreté de fonctionnement. Un bilan précis de ce test grandeur nature sera effectué par les équipes de la RATP durant les mois qui suivent. Au cours de l’année 2017, d’autres expérimentations vont être lancées.
Multiplier les solutions de mobilité
A l’avenir, les véhicules autonomes pourraient venir enrichir la palette des solutions de transports que pourra déployer Île-de-France Mobilités, tout comme l’est le transport par câble aujourd’hui, qui était a peine envisagé en France il y a encore une dizaine d’année.