Navigo, l’accès à toutes les mobilités en Île-de-France
Des nouveaux titres pour s’adapter à tous les modes de vie
Le passe Navigo s’adresse à tous les voyageurs, qu’ils se déplacent de manière régulière ou plus occasionnelle. En 2019, les forfaits Navigo s’enrichiront d’une nouvelle offre, Liberté+, et un nouveau passe verra le jour, Navigo Easy.
Ces deux nouveautés ont été pensées pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs dits « occasionnels » et remplacer progressivement les tickets de métro.
En 2019 sera lancé le passe Navigo Easy. Il s’agit d’un passe sans contact (coût de 2 euros) qui permettra de charger simultanément plusieurs titres de transport (jusqu’à 3 carnets de tickets t+, des tickets pour l’aéroport, etc.).
Navigo Liberté+ est un forfait qui permettra de voyager dans Paris en toute liberté, avec une carte unique où seront comptabilisés les trajets réellement effectués. L’utilisateur ne paiera que ce qu’il consomme et sera prélevé automatiquement du montant de ses déplacements le mois suivant. Ce service s’adresse aux utilisateurs de tickets t+ mais présente des avantages qui n’existent pas aujourd’hui avec les tickets actuels : par exemple, les correspondances gratuites entre le bus et le métro, une facturation à la consommation réelle, etc. Il sera lancé en 2019 avec, dans un premier temps, un périmètre qui est celui des tickets t+ actuels soit métro, bus, tram et RER dans Paris. Il fonctionnera grâce à un passe Navigo classique.
Télécharger le communiqué de presse dédié aux Navigo Liberté+ et Navigo Easy.
Les services accessibles avec Navigo
Le passe Navigo devient le support universel de l’intermodalité pour faciliter le quotidien des Franciliens et regroupe de plus en plus de solutions de déplacement sur un même support.
- Véligo: plus de 100 espaces pour stationner votre vélo en sécurité à proximité des gares.
- Parcs Relais: plus de 9800 places de parcs relais déjà lancées pour assurer la complémentarité entre les transports en commun et la voiture.
Île-de-France Mobilités a également décidé la création de près de 1200 places de parking aux portes de Paris, mises à disposition pour les utilisateurs de transports en commun. Ils pourront ainsi poursuivre facilement leur trajet en transports en commun sans subir les difficultés de stationnement et de circulation dans Paris qui ont récemment été amplifiées avec la fermeture des voies sur berge.
Avec votre forfait Navigo, vous pouvez vous déplacer sur l'un des réseaux les plus importants du monde. 13 lignes de Trains, 14 lignes de métro, 9 lignes de Tram, 1500 lignes de bus et de car partout en île-de-France. Un réseau qui évolue et s'adapte à vos besoins