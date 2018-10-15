Navigo, l’accès à toutes les mobilités en Île-de-France

.

En 2019 sera lancé le passe Navigo Easy. Il s’agit d’un passe sans contact (coût de 2 euros) qui permettra de charger simultanément plusieurs titres de transport (jusqu’à 3 carnets de tickets t+, des tickets pour l’aéroport, etc.).

Navigo Liberté+ est un forfait qui permettra de voyager dans Paris en toute liberté, avec une carte unique où seront comptabilisés les trajets réellement effectués. L’utilisateur ne paiera que ce qu’il consomme et sera prélevé automatiquement du montant de ses déplacements le mois suivant. Ce service s’adresse aux utilisateurs de tickets t+ mais présente des avantages qui n’existent pas aujourd’hui avec les tickets actuels : par exemple, les correspondances gratuites entre le bus et le métro, une facturation à la consommation réelle, etc. Il sera lancé en 2019 avec, dans un premier temps, un périmètre qui est celui des tickets t+ actuels soit métro, bus, tram et RER dans Paris. Il fonctionnera grâce à un passe Navigo classique.

Télécharger le communiqué de presse dédié aux Navigo Liberté+ et Navigo Easy.