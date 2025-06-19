Navigo Liberté+ maintenant disponible sur smartphone

Voyagez l'esprit (encore) plus léger

Navigo Liberté+- le service qui permet de voyager dans toute l’Île-de-France à tarifs avantageux et de payer uniquement pour les trajets réalisés - fait son arrivée sur smartphones.

Profitez des avantages du service avec l'application Île-de-France Mobilités sur les smartphones Android et iOS.