Navigo Liberté+ maintenant disponible sur smartphone
Voyagez l'esprit (encore) plus léger
Navigo Liberté+- le service qui permet de voyager dans toute l’Île-de-France à tarifs avantageux et de payer uniquement pour les trajets réalisés - fait son arrivée sur smartphones.
Profitez des avantages du service avec l'application Île-de-France Mobilités sur les smartphones Android et iOS.
Les avantages Navigo Liberté+ : en bref
- Payer uniquement les trajets effectués : chaque mois, payez uniquement pour les trajets effectués le mois passé
- Des tarifs attractifs : 1,60 € pour un trajet en bus ou tramway et 1,99 € pour le métro, RER ou train (hors trajets aéroport)
- Des correspondances gratuites : profitez d’une correspondance gratuite pendant 2 heures entre métro/RER/tram express et 1h30 entre bus/tram
- Un plafond journalier : vos dépenses sont limitées au prix d’un forfait Navigo Jour (12 €), sauf pour les trajets spécifiques comme ceux vers les aéroports
Comment activer Navigo Liberté+ sur votre téléphone ?
Vous souhaitez utiliser votre smartphone pour voyager en Île-de-France avec Navigo Liberté+ ? L’activation est simple :
- Installez ou mettez à jour l’application Île-de-France Mobilités depuis votre store (iOS ou Android)
- Ouvrez l’appli et accédez à l’onglet "Achat", puis cliquez sur Navigo Liberté+
- Renseignez vos informations, signez le contrat directement depuis l’application, et commencez à voyager
Bon à savoir : la validation se fait désormais en approchant votre téléphone du valideur, exactement comme avec un passe physique, mais sans avoir à sortir autre chose que votre mobile.
Vous êtes déjà abonné avec un passe physique et voulez passer au Navigo Liberté+ sur téléphone ?
Si vous êtes déjà inscrit au service Navigo Liberté+ sur passe physique et voulez profiter du service en dématérialisé : il n’est pas possible de transférer directement votre contrat existant sur votre téléphone, il vous faudra souscrire à un nouveau contrat sur téléphone.
Que faire ?
Une fois votre nouveau contrat Navigo Liberté+ souscrit sur l'appli IDF Mobilités, nous vous conseillons :
- de mettre votre passe physique Navigo Liberté+ de côté
- de ne valider qu'avec votre téléphone pour éviter toute confusion lors de vos déplacements et de la facturation
Une mobilité encore plus connectée
Navigo Liberté+ sur smartphone marque une nouvelle étape dans la simplification des déplacements en transports en commun en Île-de-France.
Plus besoin de chercher son passe désespérément dans son sac ou le fond de ses poches : votre téléphone est votre clé pour voyager librement, dans toute la région.