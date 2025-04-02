Navigo Liberté + : c'est officiel, vous l'adorez !
Navigo Liberté + : déjà 1 million d'abonnés !
Vous connaissez Navigo Liberté + : c'est cet abonnement qui vous permet de circuler sans contrainte partout en Île-de-France, à tarif préférentiel, en empruntant tous les modes de transport. Parfaitement adapté aux usages des voyageurs occasionnels, Navigo Liberté + a trouvé son public, avec désormais 1 million d'abonnés.
Navigo Liberté + en quatre arguments clés :
- - 20 % sur tous vos trajets : Navigo Liberté + c'est 1,99 € le trajet en métro/train/RER (contre 2,50 €) et 1,60 € le trajet en bus/tram (contre 2 €)
- Une correspondance offerte, ce qui fait qu'un trajet en bus vers la gare, puis de la gare vers Paris et un changement vers le métro ne coûte que 1,99 €
- Un prélèvement le 15 du mois suivant, uniquement sur les trajets effectués
- Un titre toujours valide, sans rechargement, partout dans la région, mais sans avoir à payer un forfait chaque mois
Navigo Liberté + : qu'en pensent ses abonnés ?
1 million d'abonnés, c'est merveilleux. Mais des abonnés heureux, c'est encore mieux ! Alors pour en avoir le cœur net, on a posé plein de questions à 20 500 abonnés ayant souscrit au service Navigo Liberté + entre le 1er janvier et le 28 février 2025.
Alors, Navigo Liberté +, vous l'aimez comment ?
Vous l'aimez beaucoup, apparemment ! Avec 9 nouveaux abonnés sur 10 qui sont pleinement satisfaits de ce titre et 7 sur 10 qui le recommanderaient à leur entourage. Quant à la souscription au service : 8 abonnés sur 10 l'ont trouvée simple.
Ce qui nous réjouit particulièrement, c'est que Navigo Liberté + semble bien répondre aux besoins des voyageurs occasionnels : si 78 % des abonnés prennent les transports en commun moins de 3 fois par semaine, avant tout pour utiliser le réseau ferré (métro et RER), ils sont 30 % à utiliser davantage les transports en commun depuis qu'ils ont souscrit à Navigo Liberté +.
D'anciens utilisateurs du ticket carton
70 % des nouveaux abonnés sont d'anciens usagers du ticket carton et le même pourcentage ont passé le cap de l'abonnement grâce à la liberté du paiement à l'usage, car contrairement au carnet de tickets, il n'y a aucune avance à faire, seuls les trajets effectués sont facturés, le mois suivant.
À vous l'Île-de-France !
L'extension de la validité de Navigo Liberté + à l'ensemble de l'Île-de-France semble vous avoir convaincus : 53 % des sondés disent apprécier la liberté de pouvoir circuler partout dans la région, quel que soit le mode de transport.
L'enquête montre d'ailleurs un taux de satisfaction très élevé chez les habitants de grande couronne, avec une note moyenne de 9,4 sur 10, dont 9 sur 10 pour la tarification attractive qui permet de traverser l’Île-de-France pour 1,99 € maximum.
La simplification des tarifs des transports se poursuit
L'extension de Navigo Liberté + à toute l'Île-de-France s'inscrit dans un processus de simplification des tarifs des transports engagé depuis 2016.