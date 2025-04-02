Navigo Liberté + : c'est officiel, vous l'adorez !

Alors, Navigo Liberté +, vous l'aimez comment ?

Vous l'aimez beaucoup, apparemment ! Avec 9 nouveaux abonnés sur 10 qui sont pleinement satisfaits de ce titre et 7 sur 10 qui le recommanderaient à leur entourage. Quant à la souscription au service : 8 abonnés sur 10 l'ont trouvée simple.

Ce qui nous réjouit particulièrement, c'est que Navigo Liberté + semble bien répondre aux besoins des voyageurs occasionnels : si 78 % des abonnés prennent les transports en commun moins de 3 fois par semaine, avant tout pour utiliser le réseau ferré (métro et RER), ils sont 30 % à utiliser davantage les transports en commun depuis qu'ils ont souscrit à Navigo Liberté +.

D'anciens utilisateurs du ticket carton

70 % des nouveaux abonnés sont d'anciens usagers du ticket carton et le même pourcentage ont passé le cap de l'abonnement grâce à la liberté du paiement à l'usage, car contrairement au carnet de tickets, il n'y a aucune avance à faire, seuls les trajets effectués sont facturés, le mois suivant.

À vous l'Île-de-France !

L'extension de la validité de Navigo Liberté + à l'ensemble de l'Île-de-France semble vous avoir convaincus : 53 % des sondés disent apprécier la liberté de pouvoir circuler partout dans la région, quel que soit le mode de transport.

L'enquête montre d'ailleurs un taux de satisfaction très élevé chez les habitants de grande couronne, avec une note moyenne de 9,4 sur 10, dont 9 sur 10 pour la tarification attractive qui permet de traverser l’Île-de-France pour 1,99 € maximum.