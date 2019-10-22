Nouveau pour les voyageurs de 62 ans et + : le Navigo Annuel Tarification Senior

Comment bénéficier du Navigo Senior

Afin de pouvoir bénéficier du Navigo Annuel au Tarif Senior, deux conditions sont à remplir :

Avoir 62 ans et plus

Ne pas avoir d’activité professionnelle, ou exercer une activité professionnelle strictement inférieure à un mi-temps.

Pour circuler au Tarif Senior, c’est très simple :

Vous êtes déjà abonné au forfait Navigo Annuel ? Vous pouvez faire votre demande directement en ligne sur votre espace personnel. A noter : pour bénéficier de la Tarification Senior pour le mois suivant, vous devez souscrire en ligne avant le 10 du mois en cours.

Vous n’êtes pas abonné au forfait Navigo Annuel ? Rendez-vous en Agence commerciale Navigo (SNCF, RATP ou Optile) ou en Comptoirs club RATP muni d’un RIB et d’un justificatif d’identité.

Autres informations au sujet du Navigo Senior

Navigo Annuel au Tarif Senior est uniquement disponible pour le forfait Toutes Zones (zones 1 à 5). Vous bénéficiez désormais de toutes les zones à un prix plus avantageux !

Le paiement du Tarif Senior s’effectue uniquement par prélèvement automatique mensuel (12 prélèvements par an).

Vous avez déjà un Navigo Annuel avec paiement au comptant ? Rendez-vous en agence commerciale Navigo (SNCF, RATP ou Optile) ou en Comptoirs club RATP pour effectuer un changement de moyen de paiement.

Vous possédez déjà un Navigo Annuel 2 zones ? Rendez-vous en agence commerciale Navigo (SNCF, RATP ou Optile), dans certains comptoirs RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF pour modifier les zones de validité de votre forfait.

Pour plus de détails, rendez-vous sur la page du forfait Navigo Annuel.