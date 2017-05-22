Noctilien améliore son offre de bus de nuit

De nouvelles lignes seront également créées d’ici à 2020. En grande couronne, elles permettront de prendre le relais des trains et des RER avec des arrêts correspondant aux gares et stations. Les lignes identifiées comme prioritaires sont les suivantes :

Sur la branche du RER D Nord : N146, de Gare de l’Est à Survilliers-Fosses, via Garges-Sarcelles ;

Sur la branche Nord de la ligne H : N147, de Gare de l’Est à Persan-Beaumont, via Deuil et Écouen ;

Sur la branche Ouest de la ligne H : N148, de Gare de l’Est à Taverny, via Ermont-Eaubonne.

Quatre lignes autour de Paris, en substitution des bus et tram circulant la journée, vont aussi voir le jour :

Deux lignes entre Montparnasse et Val-de-Fontenay ;

Une ligne entre Val-de-Fontenay et Saint-Denis via Romainville-Carnot et Bobigny ;

Une ligne entre Saint-Denis et La Défense-Pont-de-Neuilly via Les Courtilles et Colombes.

Enfin, huit lignes existantes vont être prolongées :

N11, prolongée de Château-de-Vincennes à Val-de-Fontenay ;

N14, prolongée de Bourg-la-Reine à Croix-de-Berny ;

N15, prolongée d’Asnières-Gabriel Péri aux Courtilles ;

N24, prolongée de Bezons-Grand-Cerf à Sartrouville ;

N52, prolongée d’Argenteuil-Monnet à Cormeilles-en-Parisis ;

N62, prolongée de Clamart à Croix-de-Berny (ou Rungis) ;

N66, prolongée de Vélizy à Viroflay-Rive-Gauche ;

N71, prolongée de Saint-Maur-Créteil à Val-de-Fontenay.

Le réseau de bus Noctilien se compose actuellement de 48 lignes et propose une desserte continue toutes les nuits de la semaine de 0h30 à 5h30 le long des principaux axes ferroviaires d’Île-de-France. Cette offre est renforcée le week-end sur la majorité des lignes. Le volume des déplacements Noctilien représente 4,7% des déplacements en semaine et 8,9% le samedi.