Le nouveau francilien arrive sur la branche Sud de la ligne L
Présence du personnel de France mobilité pour inaugurer la ligne L.
Dès ce lundi 11 décembre, les voyageurs de la ligne L, et plus précisément de l’axe Versailles Rive Droite – Saint-Lazare, pourront profiter des nouvelles rames Francilien aux couleurs d’Île-de-France Mobilités. Ce matériel nouvelle génération financé à 100% par Île-de-France Mobilités arrive en remplacement des anciennes rames Z6400 présentes sur les rails franciliens depuis parfois plus de 40 ans.
Ces rames vont apporter un niveau de confort supérieur aux précédentes grâce à la climatisation, le chauffage au sol, les sièges plus larges et à l’environnement plus lumineux et plus relaxant dont elles sont équipées. Sa conception dite « en boa » permet au voyageur de traverser rapidement et facilement l’ensemble de la rame.
Des chaises, des écrans et aussi de l'espace dans l'intérieur des nouveaux Tram de la ligne L.
Côté sécurité, des caméras de vidéo-protection sont installées dans le train pour la sécurité des usagers. De larges écrans dynamiques affichant en temps réel de nombreuses informations sur le trajet ont également été mis en place.
Le Francilien sera aussi déployé sur la branche de la ligne L de Saint-Nom-la-Bretèche dès septembre 2018.