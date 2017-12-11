Le nouveau francilien arrive sur la branche Sud de la ligne L

Côté sécurité, des caméras de vidéo-protection sont installées dans le train pour la sécurité des usagers. De larges écrans dynamiques affichant en temps réel de nombreuses informations sur le trajet ont également été mis en place.

Le Francilien sera aussi déployé sur la branche de la ligne L de Saint-Nom-la-Bretèche dès septembre 2018.