Navigo Liberté + : bénéficiez de nombreux avantages avec le nouveau programme de fidélité
Comment bénéficier du programme de fidélité ?
1 : Tout d'abord, vous devez au préalable avoir souscrit au service Navigo Liberté +.
Vous souhaitez vous inscrire au programme de fidélité mais ne disposez pas de contrat Navigo Liberté + ? Découvrez ici ce contrat sans engagement, permettant de voyager librement, en payant uniquement vos déplacements réellement effectués, le mois qui suit vos trajets :
2 : Inscrivez-vous directement sur le site dédié au programme.
Une fois inscrit, vous commencerez à cumuler automatiquement des points à chaque trajet effectué. Vous aurez ensuite la possibilité de convertir ces points en avantages et récompenses sur la boutique du programme de fidélité, grâce aux offres exclusives proposées par les commerçants affiliés.
Comment s'inscrire au programme de fidélité ?
Pour vous inscrire au programme de fidélité et commencer à cumuler des points, munissez-vous de votre numéro client et rendez-vous sur le site dédié au programme.
Comment utiliser mes points ?
Tout se passe sur le site du programme de fidélité ! Vous retrouverez le suivi de vos points gagnés, la boutique pour les dépenser ainsi que l’historique de vos commandes.