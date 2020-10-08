Navigo Liberté + : bénéficiez de nombreux avantages avec le nouveau programme de fidélité

1 : Tout d'abord, vous devez au préalable avoir souscrit au service Navigo Liberté +.

Vous souhaitez vous inscrire au programme de fidélité mais ne disposez pas de contrat Navigo Liberté + ? Découvrez ici ce contrat sans engagement, permettant de voyager librement, en payant uniquement vos déplacements réellement effectués, le mois qui suit vos trajets :