Nouveaux tarifs, nouveau forfait pour 2017
Création d’un nouveau titre de transport adapté aux déplacements banlieue à banlieue
À compter du 1er janvier 2018, un nouveau forfait appelé « Navigo Jour » permettra aux voyageurs de se déplacer librement sur le réseau de transport à l’intérieur des zones correspondant réellement à leurs besoins, y compris de banlieue à banlieue.
Le prix du forfait Navigo Jour sera de 7,50 € pour 2 zones et 10,00€ pour 3 zones.
Ce forfait pourra par ailleurs être chargé sur une carte Navigo en complément d’un autre forfait valide sur la même période, il remplace ainsi le « complément de parcours », dont l’utilisation était compliquée. Ce nouveau forfait offrira les mêmes droits au transport que les autres forfaits Navigo (annuel, mois, semaine), y compris les accès aux aéroports (hors Orlyval), pour faciliter la lisibilité et la compréhension de l’offre tarifaire par les usagers.
Évolution tarifaire au 1er aout 2017
Les débats budgétaires ont montré la nécessité d’une augmentation récurrente des besoins de financement de l’ordre de 3% par an (investissements, offres nouvelles etc.). L’augmentation 2017 est plus modérée que les 3% prévus car elle intègre le gel de plusieurs tarifs :
- Le gel du prix du ticket t+ à l’unité (1,90€), qui est le titre des voyageurs occasionnels mais qui est également très utilisé par les plus bas revenus et seulement +40 cts sur le carnet de tickets qui passe de 14,50€ à 14,90€.
- Le gel du prix des billets longues distances Origine-Destination au-delà de 7 € (sur un trajet Paris-Banlieue, 6,5 € sur un trajet banlieue-banlieue)
Le forfait Navigo mensuel toutes zones connaîtra lui une hausse modérée de 2,2€ (de 73€ à 75,2€). Ce tarif reste toujours le meilleur prix pour la meilleure offre dans le monde. À titre de comparaison, un passe mensuel toutes zones coûte 379€ à Londres (94€ pour n’utiliser que les bus et les trams), 100,50€ à Berlin et 89,50€ à Madrid.