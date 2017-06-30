Nouveaux tarifs, nouveau forfait pour 2017

À compter du 1er janvier 2018, un nouveau forfait appelé « Navigo Jour » permettra aux voyageurs de se déplacer librement sur le réseau de transport à l’intérieur des zones correspondant réellement à leurs besoins, y compris de banlieue à banlieue.

Le prix du forfait Navigo Jour sera de 7,50 € pour 2 zones et 10,00€ pour 3 zones.

Ce forfait pourra par ailleurs être chargé sur une carte Navigo en complément d’un autre forfait valide sur la même période, il remplace ainsi le « complément de parcours », dont l’utilisation était compliquée. Ce nouveau forfait offrira les mêmes droits au transport que les autres forfaits Navigo (annuel, mois, semaine), y compris les accès aux aéroports (hors Orlyval), pour faciliter la lisibilité et la compréhension de l’offre tarifaire par les usagers.