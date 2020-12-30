Nouvel an : plan de transport lors de la nuit du 31 décembre 2020 

A la demande de la Préfecture de police pour des raisons d’ordre public, en lien avec les opérateurs (RATP, SNCF et Optile), Île-de-France Mobilités prévoit le plan de transport suivant pour la soirée du 31 décembre 2020 :

Métro :

A partir de 21 h et jusqu’à fin de service (1h), seules les lignes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 et 14 du métro circuleront avec un nombre limité de stations ouvertes.

du métro circuleront avec un nombre limité de stations ouvertes. La fréquence sera d’un train toutes les 15 minutes pour les lignes 2, 4, 6, 8, 9 et 13 .

. Sur la ligne 1 , la fréquence sera de 4 minutes de 21h à 22h, puis de 8 minutes à compter de 22 h.

, la fréquence sera de 4 minutes de 21h à 22h, puis de 8 minutes à compter de 22 h. Sur la ligne 14 , la fréquence sera de 5 minutes de 21h à 22h puis de 10 minutes à compter de 22h.

, la fréquence sera de 5 minutes de 21h à 22h puis de 10 minutes à compter de 22h. Les lignes 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 et 12 ne circuleront que jusqu’à 20h30 environ (dernier départ à 20h).

Sur le reste du réseau d’Île-de-France Mobilités, l’offre de transport reste équivalente à celle annoncée le 17 novembre dernier, telle qu’elle est prévue après 21h, à savoir :

RER :

Les RER A et B circuleront et toutes les stations seront desservies jusqu’à la fin du service à 1h du matin, avec une fréquence de 15 min environ à compter de 21 heures. La station Charles de Gaulle Etoile sera fermée à la demande de la Préfecture de police.

circuleront et toutes les stations seront desservies jusqu’à la fin du service à 1h du matin, avec une fréquence de 15 min environ à compter de 21 heures. Pour les autres RER et trains Transilien, les circulations seront assurées jusqu’à la fin de service aux fréquences adaptées au couvre-feu.

Bus et Tram :

L’ensemble des lignes des tramways et bus qui desservent les hôpitaux circuleront jusqu’à la fin du service à 1h du matin.

Concernant les autres lignes, environ 1 bus ou tram sur 2 après 21h dans la limite de 30mn d’intervalle pour les lignes ne desservant pas d’hôpitaux.

Toutes les informations sont à retrouver sur vianavigo.com, ou Vianavigo, l’application d’Île-de-France Mobilités.

Plus d'informations sur le communiqué de presse

Liste des stations ouvertes la nuit du 31 décembre 2020 jusqu’à fin de service (1h)

Ligne 1

Grande Arche de la Défense, Pont de Neuilly, Porte de Maillot , Louvre Rivoli, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Porte de Vincennes et Château de Vincennes.

Ligne 2

Porte Dauphine, Monceau, Place Clichy, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise et Nation.

Ligne 4

Porte de Clignancourt, Barbès-Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans et Mairie de Montrouge.

Ligne 6

La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Place d'Italie, Bercy, Daumesnil et Nation.

Ligne 8

Balard, La Motte Piquet-Grenelle, Grands Boulevards, Strasbourg Saint Denis, Bastille, Daumesnil, Porte de Charenton, Charenton Ecoles, Ecole-Vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons Alfort Stade, Maisons Alfort les Juilliottes, Créteil l'Echat, Créteil Université, Créteil Préfecture et Créteil Pointe du Lac.

Ligne 9

Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La muette, Havre-Caumartin, Grands-Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil et Mairie de Montreuil.

Ligne 13

Les Courtilles, Les Agnettes, Gabriel Péri, Mairie de Clichy, Porte de Clichy (L13), St Denis Université, Basilique de St Denis, St Denis Porte de Paris, Mairie de St Ouen, Porte de St Ouen, Guy Mocquet, La Fourche, Place de Clichy, St-Lazare, St François Xavier, Montparnasse, Gaité, Plaisance, Porte de Vanves, Malakoff Plateau de Vanves et Châtillon Montrouge.

Ligne 14

Mairie de St Ouen, Saint-Ouen, Pont Cardinet, St-Lazare, Pyramides, Chatelet, Gare de Lyon Bercy, Cour Saint Emilion, Bibliothèque François Mitterrand et Olympiades.