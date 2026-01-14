Le jingle de vos transports va changer en 2026
Dans les transports, le son est un repère essentiel. Il informe, rassure et aide à se situer, parfois plus vite qu'un panneau.
Et le rôle d'une identité sonore, c’est exactement ça : un signal familier que l’on reconnaît immédiatement. Quelques notes qui suffisent à comprendre que l’on est sur le même réseau et qu’une information importante arrive.
La nouvelle identité sonore d’Île-de-France Mobilités : un jingle simple, adaptable et pensé pour durer
Après un appel à candidatures et un vote à l’aveugle (ou plutôt à l’oreille), Île-de-France Mobilités, avec RATP et SNCF Voyageurs Transilien, ont confié la création de la nouvelle identité sonore à la société de production sonore Chez Jean, fondée en 1996 par Jean Dindinaud.
La mission ? Créer un son :
- Chaleureux et doux pour les oreilles des voyageurs
- Facilement mémorisable et pensé pour durer
- Adapté aux différents lieux de diffusion (des gares bruyantes aux bus)
- Qui interpelle suffisamment pour donner une information, mais sans agresser
Six notes pour accompagner des millions de déplacements quotidiens
Pour répondre à la mission confiée par Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, le compositeur, et Jean Dindinaud, directeur du studio de production, ont imaginé un jingle en six notes et en trois temps.
1. Une première note : un crescendo avec des percussions évoquant des pas pour ouvrir le jingle en douceur sur une impression de mouvement
2. Une mélodie centrale de six notes : chaleureuse, joyeuse et mémorisable, jouée au piano, au marimba et au vibraphone
3. Un accord final : volontairement ouvert et suspendu, qui symbolise le déplacement continu et le progrès.
Mais, pourquoi changer le son des transports en commun ?
Jusqu’ici, chaque opérateur, c’est-à-dire chaque entreprise qui gère le fonctionnement des différentes lignes de transport (comme RATP ou SNCF Voyageurs Transilien) diffusait sa propre identité sonore. Résultat ? Des sons différents selon les lignes, les gares ou les modes de transport.
La ligne 14 : un exemple pour mieux comprendre
Deux voyageurs attendent le métro 14 en direction de l'aéroport d'Orly
Comme c’est le cas sur la ligne de métro 14, il arrive que plusieurs opérateurs assurent l’exploitation d’une même ligne pour le compte d’Île-de-France Mobilités.
Sur la ligne 14, ils ne sont pas moins de quatre. Quatre jingle sur une même ligne aurait créé de la confusion pour le voyageur, qui ne voyage pas avec un opérateur ou un autre, mais se déplace sur un même réseau : celui des transports franciliens.
En choisissant un seul son pour tout un réseau, c’est l’expérience de voyage qui est simplifiée
L’année 2026 était le bon moment pour créer cette nouvelle identité avec l’ouverture de la nouvelle ligne de métro 18 et la poursuite de l’ouverture à la concurrence.
Avec cette nouvelle identité sonore unique, qui sera diffusée dans tous les transports en Île-de-France - métro, train, bus, tram, RER et même le tout nouveau câble C1 - Île-de-France Mobilités poursuit son objectif premier : proposer une expérience de voyage simple, lisible et cohérente aux voyageurs, sur l’ensemble du réseau.
Et dans un réseau aussi vaste, composé de huit départements, de milliers de lignes, de différents opérateurs et de millions de voyageurs aux besoins et habitudes très différents, créer de l’unité est un enjeu majeur.
Une harmonisation qui passe par le son, mais pas que
Le son fait partie d’une identité commune qui permet de reconnaître le réseau et de s’y déplacer plus facilement, avec :
- Une même couleur pour tous les modes de transports
- Un même aménagement et design intérieur (couleur des tissus des sièges, luminosité)
- Une même information voyageur dans toute la région et sur tous les modes de transports
- Et le lancement cette année d’un numéro d’appel unique pour tous les transports en Île-de-France (le 0 800 10 10 20) simplifie encore un peu plus l’administratif et les demandes.
Une signature sonore qui s’installe crescendo
Dans les mois qui viennent, ce nouveau jingle fera progressivement son entrée dans les transports.
Vous l’entendrez d’abord ici, puis là, au fil des lignes et des gares, jusqu’à accompagner l’ensemble du réseau d’Île-de-France Mobilités.
Quelques notes pour signaler une information, créer un repère familier et rappeler que, où que vous soyez, vous voyagez sur un même réseau : celui d’Île-de-France Mobilités.