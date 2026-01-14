Le jingle de vos transports va changer en 2026 

Comme c’est le cas sur la ligne de métro 14, il arrive que plusieurs opérateurs assurent l’exploitation d’une même ligne pour le compte d’Île-de-France Mobilités.

Sur la ligne 14, ils ne sont pas moins de quatre. Quatre jingle sur une même ligne aurait créé de la confusion pour le voyageur, qui ne voyage pas avec un opérateur ou un autre, mais se déplace sur un même réseau : celui des transports franciliens.

En choisissant un seul son pour tout un réseau, c’est l’expérience de voyage qui est simplifiée

L’année 2026 était le bon moment pour créer cette nouvelle identité avec l’ouverture de la nouvelle ligne de métro 18 et la poursuite de l’ouverture à la concurrence.

Avec cette nouvelle identité sonore unique, qui sera diffusée dans tous les transports en Île-de-France - métro, train, bus, tram, RER et même le tout nouveau câble C1 - Île-de-France Mobilités poursuit son objectif premier : proposer une expérience de voyage simple, lisible et cohérente aux voyageurs, sur l’ensemble du réseau.

Et dans un réseau aussi vaste, composé de huit départements, de milliers de lignes, de différents opérateurs et de millions de voyageurs aux besoins et habitudes très différents, créer de l’unité est un enjeu majeur.