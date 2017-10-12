Nouvelle ligne de bus pour la desserte de Villages Nature (77)
Villages Nature desservie par la ligne de bus 47
La nouvelle ligne 47 exploitée par le réseau de bus Seine-et-Marnais «PEP’S» vient renforcer la desserte en transport en commun de cette nouvelle destination touristique (ouverte depuis le 1er septembre 2017), située sur les communes de Villeneuve-le-Comte, Bailly- Romainvilliers et Serris.
Villages Nature prévoit que 30% de ses clients (300 000 visiteurs par an) prendront les transports en commun. Entre 900 et 1 500 touristes devraient emprunter cette ligne chaque jour.
Un réseau de bus renforcé en Seine-et-Marne
La nouvelle ligne 47 s’inscrit dans la série de lignes de bus qu’Île-de-France Mobilités créé ou renforce sur le réseau PEP’S, afin de répondre à la très forte croissance démographique du secteur Est de Marne-la-Vallée. En plus de la création de la ligne 47, Île-de-France Mobilités renforce également la ligne 32 (Gare de Val d’Europe – Gare de Tournan) et la ligne 34 (Gare de Val-d’Europe – Gare de Marne-la-Vallée Chessy). La ligne 35, entre la Gare de Marne-la-Vallée Chessy et Bailly-Romainvilliers, a également été récemment créée pour desservir 5 communes du secteur. Le coût total de cet investissement sur le renfort d’offre du réseau PEP’S s’élève, sur 4 ans, à plus de 11 millions d’euros, dont près de 9,8 millions d’euros financés par Île-de-France Mobilités.