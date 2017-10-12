Nouvelle ligne de bus pour la desserte de Villages Nature (77)

Villages Nature desservie par la ligne de bus 47

La nouvelle ligne 47 exploitée par le réseau de bus Seine-et-Marnais «PEP’S» vient renforcer la desserte en transport en commun de cette nouvelle destination touristique (ouverte depuis le 1er septembre 2017), située sur les communes de Villeneuve-le-Comte, Bailly- Romainvilliers et Serris.

Villages Nature prévoit que 30% de ses clients (300 000 visiteurs par an) prendront les transports en commun. Entre 900 et 1 500 touristes devraient emprunter cette ligne chaque jour.