Une œuvre d'art collaborative pour dire au revoir au carnet de tickets t+

On s'y prépare depuis l'automne 2021 et le moment est venu : il est temps de dire au revoir aux carnets de tickets t+ cartonnés et de faire la part belle aux passes Liberté+ (nominatif) et Easy (non nominatif et cessible).

Pourquoi mettre fin au carnet de tickets t+ en carton ?

Depuis trois ans, Île-de-France Mobilités modernise et dématérialise vos titres de transports. Objectif, vous faciliter la vie avec une offre de passes et abonnements mieux adaptés aux besoins et modes de vie de tous les voyageurs.

C'est aussi pour préserver l'environnement, la dématérialisation des titres de transport permet d'éviter l'utilisation de millions de tickets en carton qui sont souvent jetés par terre... Et quand on sait qu'un ticket met entre un et deux ans à se dégrader, on comprend l'importance de progressivement s'en passer.