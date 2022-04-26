Une œuvre d'art collaborative pour dire au revoir au carnet de tickets t+
On s'y prépare depuis l'automne 2021 et le moment est venu : il est temps de dire au revoir aux carnets de tickets t+ cartonnés et de faire la part belle aux passes Liberté+ (nominatif) et Easy (non nominatif et cessible).
Pourquoi mettre fin au carnet de tickets t+ en carton ?
Depuis trois ans, Île-de-France Mobilités modernise et dématérialise vos titres de transports. Objectif, vous faciliter la vie avec une offre de passes et abonnements mieux adaptés aux besoins et modes de vie de tous les voyageurs.
C'est aussi pour préserver l'environnement, la dématérialisation des titres de transport permet d'éviter l'utilisation de millions de tickets en carton qui sont souvent jetés par terre... Et quand on sait qu'un ticket met entre un et deux ans à se dégrader, on comprend l'importance de progressivement s'en passer.
Célébrer la fin du carnet de tickets t+
C'est pour cela qu'Île-de-France Mobilités, RATP et Transilien SNCF ont imaginé une opération commune pour lui dire au revoir, tous ensemble, et surtout avec vous, autour d'une œuvre d'art collaborative ET monumentale.
Une œuvre qui sera réalisée sous vos yeux, au cœur de la gare Saint-Lazare, à Paris, par la street artiste Madame. Une œuvre constituée des tickets t+ usagés que vous aurez laissés dans des collecteurs dédiés, installés dans dix gares d'Île-de-France.
Une œuvre collaborative en 3 temps
Temps 1 - du 6 au 18 mai : des collecteurs vont être installés dans 10 gares franciliennes, vous pourrez y déposer vos tickets t+ utilisés
Temps 2 - du 19 au 20 mai : Madame s'installe dans la matinée en gare Saint-Lazare pour construire l'œuvre
Temps 3 - le 20 mai : c'est la grande révélation ! Vous pourrez suivre en direct la finalisation de l'œuvre collaborative par l'artiste Madame
10 gares pour déposer vos tickets t+ usagés
Vous voulez participer à l'œuvre collaborative de Madame ?
Alors, déposez vos tickets t+ usagés dans 10 gares parisiennes du 6 au 18 mai :
- Châtelet (M4)
- Champs-Élysées-Clémenceau (M1)
- Denfert-Rochereau (RER B)
- Gare de Lyon (M1 et 14)
- Paris Saint-Lazare (Transilien lignes L et J)
- Paris Est (Transilien ligne P)
- Paris Gare du Nord (Transilien lignes H et K)
- Paris Montparnasse (Transilien ligne N)
- République (M3, 5, 8, 9 et 11)
- Trocadéro (M6 et 9)
Tentez de remporter un tirage numéroté de cette œuvre de Madame
Vous aimez le travail de Madame ? Alors abonnez-vous entre le 26 avril au 18 mai 2022 au compte Instagram dédié à la création de cette œuvre collaborative. Deux inscrits seront tirés au sort et chacun remportera 1 tirage numéroté de l'œuvre de l’artiste Madame, d'une valeur unitaire de 200 €.
À la découverte de Madame
Madame est une street artiste francilienne qui aime composer des œuvres très contemporaines à partir d'éléments venus du passé : gravures, papiers anciens, bois, tissus... Des matériaux qui lui permettent de composer des collages qui donnent à voir un dialogue entre texte et image.
Madame travaille d'abord en petit format et volume, dans l'intimité de son atelier, avant de transposer ses créations en grandes affiches qu'elle appose dans la rue. Et, demain, au cœur de la gare Saint-Lazare, grâce à vos tickets t+ !