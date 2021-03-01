Ouverture à la concurrence des lignes de transport ferroviaire de voyageurs en Île-de-France : Journée d’information des opérateurs

Le réseau ferroviaire en Île-de-France est l’un des réseaux les plus denses et les plus complexes à l’échelle européenne et mondiale. Avec plus de 3 500 kilomètres de voies et près de 395 gares voyageurs, 3,5 millions de voyageurs par jour et environ 5 600 trains par jour dont 4 200 de l’activité de transport ferroviaire de voyageurs desservant quotidiennement le territoire, il s’agit du deuxième réseau ferré mondial le plus fréquenté après celui de Tokyo.

Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports d’Île-de-France, organise une journée d’information destinée aux opérateurs de transport dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de son réseau ferroviaire. Cette journée se déroulera le 10 mars 2021 de 14h à 17h par vidéoconférence.

L'objectif est de présenter l’allotissement et le calendrier d’ouverture à la concurrence des lignes de transport ferroviaire de voyageurs et de répondre aux opérateurs souhaitant connaître les conditions requises pour répondre aux appels d’offres : rôles et responsabilités des différents acteurs, caractéristiques du réseau et spécifications techniques.

Les opérateurs de transport intéressés sont invités à s’inscrire avant le 3 mars 2021 en envoyant un mail à l’adresse suivante : [email protected] avec les informations suivantes : Nom de la société / Contact (Nom) / Numéro de téléphone / Adresse électronique