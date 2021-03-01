Ouverture à la concurrence des lignes de transport ferroviaire de voyageurs en Île-de-France : Journée d’information des opérateurs
Le réseau ferroviaire en Île-de-France est l’un des réseaux les plus denses et les plus complexes à l’échelle européenne et mondiale. Avec plus de 3 500 kilomètres de voies et près de 395 gares voyageurs, 3,5 millions de voyageurs par jour et environ 5 600 trains par jour dont 4 200 de l’activité de transport ferroviaire de voyageurs desservant quotidiennement le territoire, il s’agit du deuxième réseau ferré mondial le plus fréquenté après celui de Tokyo.
Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports d’Île-de-France, organise une journée d’information destinée aux opérateurs de transport dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de son réseau ferroviaire. Cette journée se déroulera le 10 mars 2021 de 14h à 17h par vidéoconférence.
L'objectif est de présenter l’allotissement et le calendrier d’ouverture à la concurrence des lignes de transport ferroviaire de voyageurs et de répondre aux opérateurs souhaitant connaître les conditions requises pour répondre aux appels d’offres : rôles et responsabilités des différents acteurs, caractéristiques du réseau et spécifications techniques.
Les opérateurs de transport intéressés sont invités à s’inscrire avant le 3 mars 2021 en envoyant un mail à l’adresse suivante : [email protected] avec les informations suivantes : Nom de la société / Contact (Nom) / Numéro de téléphone / Adresse électronique
- La présentation se fera en français, traduite en anglais.
- L’inscription est limitée à 5 personnes par société.
Opening up to competition of passenger rail lines in Île-de-France: Operator information day
The rail network in Île-de-France is one of the densest and most complex networks in Europe and around the world. It is the second busiest rail network after Tokyo with more than 3,500 kilometres of track, 395 stations, 3.5 million passengers and nearly 5,600 trains per day, including 4,200 operating on the region’s passenger rail network.
Île-de-France Mobilités, the transport authority for the Paris region, is organizing an information day for transport operators as part of the opening up to competition of its rail network. This will take place on 10 March 2021 from 2 p.m. to 5 p.m. by videoconference.
The objective is to present the allocation of lots, the timetable for opening up passenger rail lines to competition and to respond to operators who want to know the conditions required to respond to calls for tenders such as the roles and responsibilities of the various actors, network characteristics and technical specifications.
Interested transport operators are invited to register before 3 March 2021 by email to the following address: [email protected] with the following information: Company name / Contact (Name) / Phone number / Email address
- The presentation will be in french, translated in english.
- Registration is limited to a maximum of 5 people per operator.