Ouverture de la Porte Marguerite de Navarre, nouvel accès direct à la gare de Châtelet-Les Halles

Un défi technique qui s’achève

Les travaux, cofinancés par la RATP, la Région Île-de-France et la Ville de Paris, ont été réalisés sur l’emplacement d’un ancien parking, dont une partie subsiste encore. Il a ainsi fallu totalement démolir la structure existante tout en préservant les immeubles avoisinants pour créer ce nouvel accès d’une largeur de 13 mètres et d’une profondeur d’environ 20 mètres. S’inscrivant dans la tradition métropolitaine, la Porte reprend les codes des petits carreaux des stations parisiennes, tout en les rendant plus lumineux, par l’emploi du verre et de l’inox brossé. La Porte Marguerite de Navarre représente à ce titre une véritable prouesse technique !

Les travaux se poursuivront durant l’été avec la réhabilitation de la place Marguerite de Navarre effectuée par la Ville de Paris, tandis que les deux ascenseurs seront mis en service en juin. La gare de Châtelet-Les Halles est d’ores et déjà accessible depuis la voirie à l’ensemble des publics, grâce aux trois ascenseurs situés Porte Lescot et Place Carrée.