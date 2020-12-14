Le prolongement Nord de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France est ouvert !
Zoom sur le tracé du prolongement de la ligne 14
Pour réaliser le prolongement du métro 14, quatre stations ont été créées (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France), et 5,8km de nouvelles voies ont été construites.
Après l'inauguration des premières stations du prolongement en décembre 2020, la station Porte de Clichy a été ouverte le 28 janvier 2021 afin de compléter cette nouvelle portion nord de la Ligne 14.
De nouvelles correspondances sont désormais possibles pour les voyageurs de la ligne 14, notamment avec le Tram T3b, avec la ligne C, ou encore avec la ligne 13 du métro.
Le prolongement Nord de la ligne 14 résumé en quelques chiffres :
- 4 nouvelles stations
- 5,8 km de nouvelles voies
- 1 min 45 entre chaque métro en heures de pointe
- 3 communes desservies
- 96 100 habitants et 72 000 emplois desservis
Avec le prolongement de la ligne 14, la ligne 13 respire !
Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France aura pour effet de désaturer la ligne 13, particulièrement fréquentée au nord de Saint-Lazare, et d’améliorer les conditions de transport de ses 610 000 utilisateurs quotidiens.
En effet, la ligne 14 représente désormais grâce à son prolongement une alternative appréciable pour de nombreux voyageurs de la ligne 13, qui sera déchargée d’environ un quart de ses voyageurs sur sa partie Nord.
Des nouvelles stations prêtes à vous accueillir
Avec de larges escaliers, des valideurs flambant neufs et une ambiance lumineuse soignée, les nouvelles stations ont tout pour vous plaire. Coup d’œil sur leur architecture :
En parallèle du prolongement, les stations du Métro 14 sont modernisées pour accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux voyageurs.
Un nouveau site de maintenance et de remisage où sont garés et entretenus les nouveaux métros a également vu le jour à Saint-Ouen, dans la zone d’aménagement concerté des Docks.
Un nouveau métro pour accompagner le prolongement : bienvenue au MP14 !
Afin d'accompagner l'évolution de la ligne 14 sur plusieurs années (cette dernière sera également prolongée au Sud jusqu'à l'aéroport d'Orly), un nouveau métro plus long avec 8 voitures contre 6 pour les rames précédentes, est arrivé sur la ligne : le MP14.
Les premières rames circulent déjà sur la ligne depuis octobre dernier, et les nouvelles rames livrées remplaceront peu à peu les anciennes.
Vos lignes de bus s'adaptent au prolongement
Pour faciliter votre accès à la ligne et améliorer vos déplacements, votre offre de transport locale évolue.
Voici la liste des lignes de bus réorganisées le 14 décembre à l’arrivée de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France :
- Dans le secteur de Clichy Sud, les itinéraires des lignes 138, 173, 174 et 274 sont modifiés et leurs fréquences sont renforcées.
- Dans le secteur de Clichy Nord, les itinéraires des lignes 140 et 237 sont prolongés ; ceux des lignes 66, 85, 173 et 340 sont modifiés ; la majorité des fréquences de ces lignes sont renforcées.
- Dans le secteur de Paris, les itinéraires des lignes 28 et 163 sont prolongés ; ceux des lignes 66, 94 et 341 sont modifiés ; les fréquences des lignes 31 et 66 sont renforcées.
A très bientôt sur le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France !