Le prolongement Nord de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France est ouvert !

Zoom sur le tracé du prolongement de la ligne 14

Pour réaliser le prolongement du métro 14, quatre stations ont été créées (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France), et 5,8km de nouvelles voies ont été construites.

Après l'inauguration des premières stations du prolongement en décembre 2020, la station Porte de Clichy a été ouverte le 28 janvier 2021 afin de compléter cette nouvelle portion nord de la Ligne 14.

De nouvelles correspondances sont désormais possibles pour les voyageurs de la ligne 14, notamment avec le Tram T3b, avec la ligne C, ou encore avec la ligne 13 du métro.