Ouverture du site de remboursement du Navigo après la grève interprofessionnelle nationale

Les tickets t+ et billets origine/destination, les forfaits courts (Mobilis, Navigo jour, Tickets Jeune Week End / Forfait Jeunes Week End, Paris visite), Navigo Liberté +, et le forfait Améthyste ne sont pas concernés.

Comment serai-je remboursé ?

Pour les abonnés Annuel et Imagine R payant par versements mensuels :

Le dédommagement prendre la forme d’un virement bancaire (le libellé sur votre compte sera « remb.navigo greve »), sauf si la demande est effectuée en milieu de mois : dans ce cas, vous ne serez pas facturé pour la prochaine mensualité.

Le dédommagement vous sera dans ce cas envoyé par lettre-chèque.

Vous rencontrez un problème lors de votre demande de dédommagement ?

Votre demande a été interrompue et vous n’arrivez pas à atteindre de nouveau le formulaire de dédommagement ?

Voici la marche à suivre :

videz le cache de votre navigateur web (ou « Effacer les données de connexion ») ;

revenez sur le site ;

saisissez de nouveau votre numéro de passe et date de naissance.Le formulaire sera ainsi accessible et vous pourrez valider votre demande.



Vous n’avez pas reçu votre email d’accusé de réception ?

Ces mails sont bien envoyés, mais compte-tenu de la forte sollicitation du site, ils peuvent mettre jusqu’à plusieurs heures pour parvenir à leur destinataire.

Vous n’arrivez pas à remplir les cases du formulaire ?

Nous vous conseillons d’utiliser un ordinateur pour remplir ce formulaire. Il est aussi préférable d’utiliser le navigateur Chrome, ou Firefox.

Si vous utilisez un smartphone, il est possible d’afficher la version pour ordinateur du site (option disponible dans les réglages de Chrome) afin de pouvoir remplir le formulaire.

L’équipe technique travaille actuellement à améliorer la compatibilité des différents navigateurs.

Un message vous indique que votre date de naissance est incorrecte ?



Il se peut que votre date de naissance n’ait pas été enregistrée lors de la souscription de votre contrat ou qu’elle ait été mise à une valeur par défaut. Vous pouvez aller en Agence Services Navigo / Comptoirs Clubs ou en Guichets Services Navigo pour faire la mise à jour et tenter de nouveau le lendemain, une demande.

Vous utilisez un Navigo sur smartphone et votre numéro Calypso est refusé ?

Il vous faut dans ce cas saisir un ou plusieurs zéros devant votre numéro Calypso, afin d’arriver à 10 caractères. Prochainement, ces zéros seront automatiquement ajoutés par le site.

Pour rappel : les demandes peuvent être déposées jusqu’au 12 mars 2020. De plus, une adresse mail dédiée aux réclamations en cas de refus du dédommagement sera disponible à compter du 27 février 2020.

Merci de votre bienveillance et de votre patience pendant cette opération de dédommagement complexe et de grande ampleur.