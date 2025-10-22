Des trajets simplifiés entre l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire
Un seul support, deux réseaux
Fini de jongler entre plusieurs supports pour les déplacements sur les lignes Paris-Dreux et Paris-Montargis-Gien-Briare.
Aujourd'hui, 7 000 voyageurs doivent cumuler deux abonnements et deux supports distincts — la carte Rémi Zen en Centre-Val de Loire et le Passe Navigo Annuel en Île-de-France - pour leurs trajets domicile-travail entre les deux régions.
Avec le Passe Navigo-Rémi, un seul support leur permettra de se déplacer entre les deux régions.
Passe Navigo-Rémi : quels avantages ?
- Un seul support commun aux deux abonnements à présenter lors des contrôles (sur les deux réseaux de transports)
- Deux fois moins d’administratif : une seule attestation à présenter à l'employeur pour se faire rembourser
- Le Passe Navigo-Rémi est utilisable en Île-de-France dans les mêmes conditions qu'un Passe Navigo classique, tout en étant reconnu sur les trajets concernés en Centre-Val de Loire
Qui est concerné ?
Les abonnés annuels Rémi Zen qui disposent aussi d'un abonnement Navigo Annuel.
Comment en bénéficier ?
Les abonnés pourront s’inscrire et faire leur demande en ligne en octobre, pour une mise en service le 3 novembre 2025.
- La réception du Passe se fera par courrier avec un sticker hologrammé à apposer dessus
- Les explications nécessaires seront envoyées par courrier d'ici à la fin octobre
Quels trajets sont concernés ?
- Axe Paris-Montargis-Gien-Briare : Dordives, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
- Axe Paris-Dreux : Marchezais-Broué, Dreux
Une étape de plus vers une mobilité toujours plus fluide
Le Passe Navigo-Rémi est le symbole d'une coopération renforcée entre la Région Centre-Val de Loire et Île-de-France Mobilités.
Il signe une nouvelle étape de passer vers la simplification des déplacements au quotidien en Île-de-France.