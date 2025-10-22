Des trajets simplifiés entre l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire

Un seul support, deux réseaux

Fini de jongler entre plusieurs supports pour les déplacements sur les lignes Paris-Dreux et Paris-Montargis-Gien-Briare.

Aujourd'hui, 7 000 voyageurs doivent cumuler deux abonnements et deux supports distincts — la carte Rémi Zen en Centre-Val de Loire et le Passe Navigo Annuel en Île-de-France - pour leurs trajets domicile-travail entre les deux régions.

Avec le Passe Navigo-Rémi, un seul support leur permettra de se déplacer entre les deux régions.

Passe Navigo-Rémi : quels avantages ?

Un seul support commun aux deux abonnements à présenter lors des contrôles (sur les deux réseaux de transports)

(sur les deux réseaux de transports) Deux fois moins d’administratif : une seule attestation à présenter à l'employeur pour se faire rembourser

: une seule attestation à présenter à l'employeur pour se faire rembourser Le Passe Navigo-Rémi est utilisable en Île-de-France dans les mêmes conditions qu'un Passe Navigo classique, tout en étant reconnu sur les trajets concernés en Centre-Val de Loire

Qui est concerné ?

Les abonnés annuels Rémi Zen qui disposent aussi d'un abonnement Navigo Annuel.

Comment en bénéficier ?

Les abonnés pourront s’inscrire et faire leur demande en ligne en octobre, pour une mise en service le 3 novembre 2025.

La réception du Passe se fera par courrier avec un sticker hologrammé à apposer dessus

avec un sticker hologrammé à apposer dessus Les explications nécessaires seront envoyées par courrier d'ici à la fin octobre

Quels trajets sont concernés ?