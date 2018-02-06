Participez aux trophées de la mobilité 2018 !

Des Trophées : pour quoi faire ?

Le PDUIF détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement de la région Île-de-France. Il définit les actions à mener pour tous les acteurs de la mobilité en Île-de-France : collectivités, entreprises, opérateurs de transports, associations… Une des clés de la réussite du PDUIF réside dans la mobilisation des multiples acteurs de la mobilité en Île-de-France. En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, Île-de-France Mobilités assure le rôle de pilote et a mis en place des outils d’animation pour la mise en œuvre du PDUIF à toutes les échelles.

Les Trophées de la mobilité sont là pour récompenser des actions exemplaires et conformes au PDUIF. Ils encouragent l’émulation entre les acteurs en partageant largement les bonnes pratiques afin qu’elles puissent être répliquées sur l’ensemble du territoire francilien.

Cette année, les Trophées seront placés sous le signe de l’innovation. Quatre catégories sont ouvertes aux candidatures :