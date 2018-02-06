Participez aux trophées de la mobilité 2018 !
Des Trophées : pour quoi faire ?
Le PDUIF détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement de la région Île-de-France. Il définit les actions à mener pour tous les acteurs de la mobilité en Île-de-France : collectivités, entreprises, opérateurs de transports, associations… Une des clés de la réussite du PDUIF réside dans la mobilisation des multiples acteurs de la mobilité en Île-de-France. En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, Île-de-France Mobilités assure le rôle de pilote et a mis en place des outils d’animation pour la mise en œuvre du PDUIF à toutes les échelles.
Les Trophées de la mobilité sont là pour récompenser des actions exemplaires et conformes au PDUIF. Ils encouragent l’émulation entre les acteurs en partageant largement les bonnes pratiques afin qu’elles puissent être répliquées sur l’ensemble du territoire francilien.
Cette année, les Trophées seront placés sous le signe de l’innovation. Quatre catégories sont ouvertes aux candidatures :
- solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (catégorie ouverte aux collectivités uniquement),
- solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs (catégorie ouverte aux entreprises et autres acteurs),
- solutions innovantes pour le transport des marchandises,
- solutions mises en œuvre pour l’application de la réforme du stationnement payant sur voirie.
Différent Trophée alignés
Les Trophées sont ouverts à tous les acteurs franciliens de la mobilité et à toutes les initiatives. Les collectivités locales et les opérateurs de transport ont naturellement vocation à candidater, mais les entreprises, associations et partenaires sont également les bienvenus.
Pour candidater, il suffit de télécharger le dossier de candidature sur le site du PDUIF www.pduif.fr puis de transmettre un dossier complet en version électronique à l’adresse [email protected] au plus tard le 2 mars 2018.
Comment sont désignés les lauréats ?
Un jury d’élus, d’experts et de représentants du monde économique et associatif, se réunira pour sélectionner les lauréats de chacune des catégories. Les projets soumis au jury seront sélectionnés en fonction de leur potentiel d’innovation et de leur cohérence par rapport aux défis et actions définies par le PDUIF.
Un cinquième lauréat sera sélectionné par un vote sur internet ouvert à tous et en particulier aux acteurs de la mobilité en Île-de-France.
Les lauréats recevront leur trophée lors des Assises de la Mobilité qui se tiendront le 5 avril 2018. Cet après-midi de débat sera présidé par Stéphane Beaudet, vice-président de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités.
Chaque lauréat sera récompensé par un film de 2 à 3 minutes présentant l’action primée.