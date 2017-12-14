Plan d’amélioration du réseau de Bus d’Île-de-France, 90 lignes de Bus renforcées

Adapter le service aux besoins des voyageurs

Afin d’offrir un service plus continu dans le temps et à mieux répondre tant aux évolutions des rythmes de vie qu’aux évolutions urbaines en cours, les améliorations peuvent porter sur :

Davantage de bus aux heures de pointe afin d’améliorer les conditions de confort des voyageurs,

Davantage de bus aux heures creuses en semaine et le week-end afin de mieux répondre aux besoins pendant ces périodes,

Prolonger les horaires en soirée,

Adapter les itinéraires, de fréquences et d’amplitudes pour la desserte de nouveaux quartiers, de services publics, des zones d’activités ou de loisirs,

Poursuivre du déploiement du plan Noctilien avec le prolongement et le renfort de plusieurs.

Lors de ce Conseil, en prenant en compte les lignes modifiées du réseau Noctilien, 90 lignes (20 pour le réseau exploité par la RATP et près de 70 lignes en petite et grande couronne) font l’objet de modifications.