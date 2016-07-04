Plan de modernisation du réseau Paris-Est
Plusieurs mesures à court, moyen et long termes sont proposées afin de tenir compte de l’augmentation de la fréquentation de ces lignes (+ 3,8 % par an entre 2010 et 2015 pour la ligne P, + 2,4% entre 2008 et 2012 pour la ligne E).
Dans le cadre de ce Schéma directeur, de nombreuses actions seront ainsi engagées dans les 15 prochaines années et notamment :
- Des infrastructures renouvelées
- Une offre adaptée aux besoins des voyageurs
- Une information voyageurs améliorée
- Des gares accessibles
A plus long terme (2025-2030)
Le plan de modernisation du Réseau Paris-Est prévoit notamment :
- Sur la ligne P, l’électrification de la branche La Ferté-Milon, à confirmer sur la base des études à réactualiser ;
- Sur la ligne E, l’ajout d’un train entre Nanterre et Gagny et entre Nanterre et Val-de-Fontenay, à confirmer sur la base des comptages réalisés en 2016 ;
- Sur les lignes E et P, le prolongement des trains terminus Chelles à Lagny, à confirmer sur la base des comptages réalisés en 2016.