Nouvelles équipes de cyno-détection : des chiens dressés pour détecter les explosifs

45 à 55 minutes de gagnées pour les voyageurs franciliens

Une ligne RER perturbée à l’heure de pointe par un colis suspect met deux à trois heures pour retrouver un trafic normal. SNCF (SNCF Transilien et la Direction Nationale de la sécurité) ont travaillé, à la demande d’Ile-de-France Mobilités, au déploiement de 20 équipes de cyno-détection composées d’un maître-chien associé à un chien spécialement dressé pour détecter les explosifs.

Ce dispositif doit permettre d’effectuer une « recherche d’indices » en 5 à 15 minutes, contre plus d’une heure en l’absence de telles équipes, ce qui permettra d’accroître l’efficacité des équipes de la SUGE et donc de lutter plus efficacement contre d’éventuels actes malveillants.

L’objectif de déploiement est de 20 brigades opérationnelles d’ici fin 2017, 12 sont déjà sur le terrain. Le coût global du projet est de 6 M€ sur 3 ans (2017 à 2019) cofinancé par Ile-de-France Mobilités et SNCF.