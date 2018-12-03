Plus de services pour accompagner la refonte de l’offre du RER D

Un développement de l’offre bus pour accompagner ce changement

Île-de-France Mobilités a mené une étude de renforcement de l’offre bus sur les branches de Malesherbes, Melun rive gauche, le Plateau et la Vallée d’Evry.

L’objectif est de proposer aux voyageurs une offre adaptée à la refonte de l’offre de la ligne D et de leur permettre d’éviter la correspondance à Corbeil-Essonnes ou à Juvisy/Viry.

Pour cela, plusieurs principes ont été adoptés à l’échelle de chaque gare du sud de la ligne RER D :

Offrir davantage de correspondances possibles avec les trains de la ligne D ou de la ligne C en heures de pointe, pour faciliter l’accès à la gare

en heures de pointe, pour faciliter l’accès à la gare Permettre une liaison plus rapide en bus vers les branches directes du RER en direction de Paris (Plateau d’Evry et Melun rive droite) ou de Viry/Juvisy et Corbeil-Essonnes , ou même du Transilien R

(Plateau d’Evry et Melun rive droite) ou , ou même du Renforcer le maillage des réseaux en heures creuses, le soir et le week-end

Ce projet, mis en place dès le 10 décembre 2018, concerne 13 lignes de bus, sur plusieurs réseaux entre Juvisy et le secteur de Milly-la-Forêt.

Ces développements d’offre de bus représentent plus de 770 000 kilomètres commerciaux supplémentaires et un investissement de 3.5 millions d’euros par an.