Plus de services pour accompagner la refonte de l’offre du RER D
Pour accompagner la refonte de la ligne D, Île-de-France Mobilités s’engage :
- 13 lignes de bus renforcées en correspondance avec les trains.
- Plus de services dans les gares de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon et Juvisy (confort, information et sécurité),
- De nouveaux trains plus modernes dès la rentrée 2019
Un développement de l’offre bus pour accompagner ce changement
Île-de-France Mobilités a mené une étude de renforcement de l’offre bus sur les branches de Malesherbes, Melun rive gauche, le Plateau et la Vallée d’Evry.
L’objectif est de proposer aux voyageurs une offre adaptée à la refonte de l’offre de la ligne D et de leur permettre d’éviter la correspondance à Corbeil-Essonnes ou à Juvisy/Viry.
Pour cela, plusieurs principes ont été adoptés à l’échelle de chaque gare du sud de la ligne RER D :
- Offrir davantage de correspondances possibles avec les trains de la ligne D ou de la ligne C en heures de pointe, pour faciliter l’accès à la gare
- Permettre une liaison plus rapide en bus vers les branches directes du RER en direction de Paris (Plateau d’Evry et Melun rive droite) ou de Viry/Juvisy et Corbeil-Essonnes, ou même du Transilien R
- Renforcer le maillage des réseaux en heures creuses, le soir et le week-end
Ce projet, mis en place dès le 10 décembre 2018, concerne 13 lignes de bus, sur plusieurs réseaux entre Juvisy et le secteur de Milly-la-Forêt.
Ces développements d’offre de bus représentent plus de 770 000 kilomètres commerciaux supplémentaires et un investissement de 3.5 millions d’euros par an.
Renforcer le lien entre les 2 branches du RER D grâce à la liaison bus de Ris-Organgis et Orangis-Bois de l’Epine
Tracé de la ligne de Bus 418. A partir du 10 décembre 2018 pour vous, on redessine la ligne D. Mais la ligne 418 afin de renforcer le lien entre les gares de RIS-ORANGIS et ORANGIS - BOIS DE L'EPINE.
Les lignes de bus du Val d’Essonne, afin d’offrir plus de correspondance avec le RER
Tracé des lignes de bus du Val d'Esonne, 201, 203, 205, 206A et 206B, 284-001, 284-002. A partir du 10 décembre 2018 pour vous, on redessine la ligne D. Mais aussi des lignes de bus du Val d'Essonne afin de vous offrir plus de correspondances avec le RER.
Tracé des lignes de bus du Val d'Esonne. Bus 207, 208, 209. A partir du 10 décembre 2018 pour vous, on redessine la ligne D, Mais on prolonge aussi la ligne 207 afin de relier les communes de Mennecy et Ormoy aux zones d'emplois de Lisses-Villabé et à la gare d'Evry-Courcouronnes centre (RER) depuis Mennecy (RER D).
Des lignes de bus desservent Soisy-sur-Seine et Etiolles, afin de de permettre un accès direct vers les gares d’Evry-Courcouronnes Centre et de Juvisy
Tracé des lignes de bus Soisy-sur-Seine et Etoilles, bus 7002, 303, 305. A partir du 10 décembre 2018 pour vous, on redessine la ligne D, mais les lignes de bus desservant SOISY-SUR-SEINE et Etiolles afin de vous permettre un accès direct aux gares d'Evry-Courcouronnes centre et de Juvisy.
Une correspondance garantie en gare de Montgeron pour les voyageurs des lignes IV et BM
Tracé de la ligne de bus entre la Gare de Montgeron et les lignes IV et BM. A partir du 10 décembre 2018 pour vous, on redessine la ligne D. Mais on vous garantit également que le bus vous attend en gare de Montgeron-Crosne si votre RER a du retard. SNCF, Keolis, Val de Seine, île-de-France mobilité.
Plus de services dans les gares
Un important dispositif d’information et de communication sera déployé dans les gares de Corbeil-Essonnes, Viry- Châtillon et Juvisy pour accompagner les voyageurs lors du lancement de cette nouvelle offre.
Des investissements conséquents à hauteur de 7 millions d’euros ont été effectués dans ces gares par la SNCF, Île-de-France Mobilités et l’Etat pour augmenter le nombre d’abris et de places assises sur les quais, améliorer de la signalétique, rénover des quais, la sûreté mais également mettre à disposition de nouveaux écrans pour l’information voyageurs et le développement des services en gare comme, par exemple, des espaces connectés.
Des nouveaux trains plus modernes dès la rentrée 2019
A partir de septembre 2019, les voyageurs des branches Malesherbes, Vallée et Littoral bénéficieront de nouveaux trains (Regio2N). Ces trains nouvelle génération, plus fiables, sont équipés d’écrans dynamiques, de climatisation, de prises électriques et de caméras de vidéoprotection pour des voyages plus confortables.
Carte des lignes de bus renforcées au 10 décembre 2018