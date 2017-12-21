Profitez pleinement de la soirée du nouvel an grâce à Île-de-France Mobilités

Le 31 décembre, des métros, trains, RER et bus circuleront toute la nuit dans l’ensemble de l’Île-de-France. Leur accès sera gratuit du 31 décembre 2017, 17 heures, au 1er janvier 2017, 12 heures. Île-de-France Mobilités lance une large campagne de communication pour sensibiliser les Franciliens à l’opération mise en place. Tous les détails du dispositif sont disponibles sur notre appli Vianavigo et des plans et dépliants seront distribués dans toutes les gares et stations.

Île-de-France Mobilités vous transportera vers 2018 et vous invite aussi à bouger toute la nuit sur les rythmes de sa playlist Deezer !