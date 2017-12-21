Profitez pleinement de la soirée du nouvel an grâce à Île-de-France Mobilités
Le 31 décembre, des métros, trains, RER et bus circuleront toute la nuit dans l’ensemble de l’Île-de-France. Leur accès sera gratuit du 31 décembre 2017, 17 heures, au 1er janvier 2017, 12 heures. Île-de-France Mobilités lance une large campagne de communication pour sensibiliser les Franciliens à l’opération mise en place. Tous les détails du dispositif sont disponibles sur notre appli Vianavigo et des plans et dépliants seront distribués dans toutes les gares et stations.
Île-de-France Mobilités vous transportera vers 2018 et vous invite aussi à bouger toute la nuit sur les rythmes de sa playlist Deezer !
Ainsi, 10 lignes de trains et RER, 6 lignes de métro ainsi que de nombreuses lignes de bus (Noctiliens et circuits spéciaux) fonctionneront toute la nuit.
À partir de 2h15 du matin, 6 lignes de métro continueront de fonctionner jusqu’à 5h30. Les stations des lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 figurant sur le plan ci-dessous resteront ouvertes. À noter que toutes les stations ne seront pas desservies.
À la fin du service habituel, les trains et RER circuleront uniquement dans le sens Paris-banlieue sur les branches qui apparaissent sur le plan ci-dessous et desserviront l’intégralité des gares de leur parcours. Les lignes A et B, en revanche, rouleront dans les deux sens.
Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté pour cette soirée spéciale en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train-RER, métro) :
- les lignes de rocade N01 et N02 circuleront.
- les lignes au terminus Châtelet sont modifiées pour s’adapter aux besoins des voyageurs : N21 et N122 à Gare Montparnasse, N22 à Gare de Lyon, N23 à Gare de l’Est, N24 à Gare Saint-Lazare.
- deux lignes au terminus Gare de l’Est sont également modifiées : N144 à Gare de Lyon et N145 à Gare Montparnasse.
Les modifications d’itinéraires seront précisées à bord de tous les véhicules de ces lignes.
- Prolongements de service Transdev (réseau de Seine-Saint-Denis) : ligne 601 Le Raincy – Villemomble – Montfermeil RER / Montfermeil Hôpital, ligne 617 Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.
Pour connaître le détail des communes desservies, se renseigner auprès du transporteur : transdevtra.fr.
Prolongement de service tardive réseau de Seine Saint-Denis