Câble A : cap sur l’enquête publique !
Suite à la concertation qui s’est déroulée en 2017, de nouvelles études ont permis d’établir un tracé plus précis et une implantation définitive pour les futures stations. Ces conclusions ont été approuvées à l’unanimité par le conseil d’Île-de-France Mobilités le 11 juillet dernier et présentées au grand public lors d’une réunion publique le 16 octobre. Découvrez en vidéo le tracé définitif du Câble A :
Une concertation continue au plus près du territoire
Depuis le lancement du projet, Île-de-France Mobilités mène une concertation continue dans les communes concernées par le projet. L’objectif est de permettre aux habitants et acteurs du territoire d’être informés des évolutions apportées au projet sur la base des enseignements de la concertation préalable et des études du schéma de principe.
Plusieurs rencontres ont été organisées : à cette occasion, le tracé retenu et les choix d’implantation des stations ont été présentés aux habitants. Ces derniers ont pu faire part de leurs questions et remarques aux porteurs de projet. Différents supports de communication sont mis à la disposition des habitants pour s’informer et s’exprimer sur le projet : site internet et page Facebook du projet, lettres d’information diffusées sur tout le territoire…
Prochaine étape : l’enquête publique !
Les habitants seront invités à s’exprimer sur le projet lors de l’enquête d’utilité publique ! Menée sous l’égide d’une commission d’enquête indépendante – chargée de s’assurer de la bonne information du public, du bon déroulement de la procédure et de recueillir les observations du public , – l’enquête d’utilité publique débouchera, si l’avis rendu par la commission est favorable, à la déclaration d’utilité publique émise par le Préfet. Il s’agit de la dernière phase réglementaire avant la concrétisation du projet et le lancement des travaux.
Rendez-vous cet hiver pour participer à ce nouveau temps fort de la vie du projet !
Une alternative fiable et écologique aux transports traditionnels
Ce nouveau moyen de transport répond aux exigences du terrain : la RD1 et les lignes de chemin de fer affectent quotidiennement les déplacements des habitants, coupant en deux ce territoire du Val-de-Marne. Le Câble A offre une nouvelle solution de mobilité aux habitants avec :
- Une garantie du temps de transport. Avec le Câble A, la distance de 4,5km qui sépare les deux extrémités de la ligne sera parcourue en 17 minutes. Sans l’encombrement du trafic, la ponctualité et la fluidité de la circulation des cabines est ainsi garantie.
- Une accessibilité renforcée. Chacune des stations et des cabines du Câble A sera 100% accessible aux personnes à mobilités réduites.
- Une alternative propre à la voiture, moins d’embouteillage et donc moins de pollution pour la qualité de l’air de tous.
Ce moyen de transport attractif et innovant permettra aux quartiers densément peuplés de Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) et Temps-Durables (Limeil-Brévannes) de relier plus rapidement l’ensemble du réseau.
La prochaine grande étape du projet aura lieu cet hiver avec l’enquête publique, dernière étape avant la concrétisation du projet, à l’occasion de laquelle vous serez invités à participer et donner votre avis.