Câble A : cap sur l’enquête publique !

Une concertation continue au plus près du territoire



Depuis le lancement du projet, Île-de-France Mobilités mène une concertation continue dans les communes concernées par le projet. L’objectif est de permettre aux habitants et acteurs du territoire d’être informés des évolutions apportées au projet sur la base des enseignements de la concertation préalable et des études du schéma de principe.

Plusieurs rencontres ont été organisées : à cette occasion, le tracé retenu et les choix d’implantation des stations ont été présentés aux habitants. Ces derniers ont pu faire part de leurs questions et remarques aux porteurs de projet. Différents supports de communication sont mis à la disposition des habitants pour s’informer et s’exprimer sur le projet : site internet et page Facebook du projet, lettres d’information diffusées sur tout le territoire…