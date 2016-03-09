Prolongement de la ligne 14 du Métro entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen

Le tunnelier va désormais être démonté à l’intérieur du tunnel puis remonté à Pont Cardinet pour creuser cette fois en direction de la Porte de Clichy puis jusqu’à la future station Clichy-Saint-Ouen avec un nouveau bouclier, partie avant du tunnelier comprenant la roue de coupe. Cette seconde étape de creusement va commencer à l’été 2016 pour se terminer au

printemps 2017.

Depuis fin 2015, un second tunnelier, baptisé Solenne, réalise un tunnel de 1390 m jusqu’au puit de sortie situé au niveau de la rue Marcel Cachin (Saint-Denis) en passant par la future station Mairie de Saint Ouen de la ligne 14. La fin du creusement de cette partie de tunnel est prévue pour l’été 2016.

Ce tunnelier réalisera également deux autres sections de tunnel (500 mètres) pour le raccordement jusqu’au site de maintenance et de remisage (SMR) qui sera implanté dans le nouveau quartier des Docks de Saint-Ouen et 340m jusqu’à la future station Clichy Saint-Ouen.