Prolongement du métro ligne 11 : début des travaux
Amélioration des transports dans le nord-est parisien
Ce prolongement reliera le terminus actuel, Mairie des Lilas, à la gare de Rosny-Bois-Perrier, actuellement desservi par la ligne E. Ce prolongement s’inscrit dans un contexte plus large d’amélioration des transports de tout le nord-est parisien avec, notamment, la modernisation de la ligne B, le prolongement du tram 1 de Bobigny à Val de Fontenay et le tram 4 à Clichy-sous-Bois – Montfermeil, du tram 3b de Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières, et la future ligne 15 du métro.
Prolongement de la ligne 11 : Six nouvelles stations et des rames neuves
Six nouvelles stations dont une aérienne ponctueront le tracé : Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville et Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil et Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (station aérienne au carrefour de Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).
Les trains circuleront à un intervalle d’1 min 45 en heure de pointe, et le matériel sera intégralement renouvelé avec des rames de métro de cinq voitures (nouvelles rames MP14) lors de la mise en service du prolongement.
Chiffres clés
- 6 nouvelles stations
- 6 km de prolongement
- 7 communs desservies
- Et des temps de trajet raccourcis :
