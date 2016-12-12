Prolongement du métro ligne 11 : début des travaux

Six nouvelles stations dont une aérienne ponctueront le tracé : Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville et Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil et Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (station aérienne au carrefour de Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).

Les trains circuleront à un intervalle d’1 min 45 en heure de pointe, et le matériel sera intégralement renouvelé avec des rames de métro de cinq voitures (nouvelles rames MP14) lors de la mise en service du prolongement.