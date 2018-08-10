Prolongement du métro ligne 11 : le ripage du tunnel à Rosny, une étape clé des travaux

Les travaux ont débuté en 2016, pour une mise en service prévue en 2022.

La RATP et Île-de-France Mobilités assurent conjointement la maîtrise d’ouvrage du projet. La RATP veille à la réalisation du prolongement de la ligne ainsi qu’au processus de modernisation des stations, et Île-de-France Mobilités veille au bon déroulement du projet et au bon respect des coûts et du calendrier.

Le projet de prolongement de la ligne 11 est financé par l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris à hauteur respectivement de 20%, 46% et 28%. La phase d’adaptation et de modernisation des stations est prise en charge par l’État à 11%, la Région Île-de-France à 26%, la ville de Paris à 29% et enfin la RATP à 34%. L’exploitation et le matériel roulant de la ligne sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.