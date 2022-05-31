Prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers, c'est parti !
Le cœur d'Aubervilliers sur la ligne 12
Depuis sa mise en service le 5 novembre 1910, entre Porte de Versailles et Notre-Dame de Lorette, la ligne 12 n'a cessé de grandir pour connecter toujours plus de Franciliens. D'abord prolongée à Pigalle, elle a ensuite rejoint Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy, puis Front Populaire, en 2012. Aujourd'hui la ligne 12 se connecte au cœur d'Aubervilliers avec l'ouverture de deux nouvelles stations : Aimé Césaire et Mairie-d'Aubervilliers.
Station Aimé Césaire
Située sur la commune d’Aubervilliers, à proximité du canal Saint-Denis, la station Aimé Césaire bénéficie d’une situation stratégique et dessert, au sud du canal, la ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers et son centre commercial « le Millénaire », et au nord des zones densément peuplées.
Pourquoi ce nom de station, "Aimé Césaire" ? La station a été baptisée en hommage au poète martiniquais Aimé Césaire et à son œuvre intemporelle. Un grand homme qui prête aussi son nom à un parc à proximité de la station de métro éponyme.
Bientôt Parkings Vélos Île-de-France Mobilités à Aimé Césaire
Pour favoriser l'intermodalité, Île-de-France Mobilités a décidé de créer 140 000 places de Parkings Vélos fermés et sécurisés, ainsi qu'en libre-accès, autour des gares et des stations de son réseau. C'est pourquoi un nouveau Parking Vélos sera créé aux abords de la station Aimé Césaire avec 160 places disponibles d’ici la fin de l’année 2023.
Station Mairie d’Aubervilliers
Située avenue Victor Hugo, au cœur d’Aubervilliers, la station permet de desservir le centre-ville de la commune, notamment la place de la Mairie au nord ainsi que la place du marché, et d’accompagner le dynamisme du quartier.
Pourquoi ce nom de station, "Mairie d’Aubervilliers" ? En référence à l’emplacement de la station située place de la Mairie où réside l’Hôtel de ville. Les stations terminus font toujours référence au nom de la commune pour aider les voyageurs à s’orienter.
Le prolongement de la ligne de métro 12 en chiffres : 2 nouvelles stations (Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers), 1,9 km de tunnel construit, 20 minutes pour rejoindre Saint-Lazare depuis le centre-ville d'Aubervilliers, près de 7600m2 d'espaces de services et de transit pour les voyageurs comprenant 8 nouveaux commerces, 1 nouveau centre de dépannage de trains de 1000m2, 2 nouvelles stations équipées de 9 ascenseurs et 18 escaliers mécaniques, environ 40000 voyageurs quotidiens supplémentaires attendus
Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers : deux nouvelles stations et un sacré défi technique
Pour donner naissance à ces deux nouvelles stations, c'est un vrai challenge qui a été relevé. En deux temps.
Un tunnel de 3,8 kilomètres
Avant de s'atteler à la construction des deux stations supplémentaires, Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers, il a d'abord fallu percer un tunnel de 3,8 kilomètres reliant Porte de la Chapelle à l’ouvrage Suzanne Masson à La Courneuve.
Et la congélation des sols
Mais surtout, il a fallu... congeler les sols ! Oui, vous avez bien lu. La ligne 12 passe sous un tissu urbain dense, qui intègre des sols complexes composés d’argile, de sable ou encore de calcaire et entourés par une nappe phréatique.
Métro 12, station Mairie d'Aubervilliers : congélation des sols à l'azote
Ce terrain, très instable, a nécessité de congeler les sols pour que les futures stations, situées à environ 20 mètres de profondeur, puissent être creusées sans que l’eau ne s’infiltre dans le tunnel déjà réalisé. Pour cela, une méthode inédite et innovante de congélation des sols faisant appel à un circuit mixte saumure-azote liquide au niveau de la station Mairie d’Aubervilliers a été mise au point, afin de continuer le projet en toute sécurité.
Et demain, quelles nouveautés pour la ligne de métro 12 ?
Le prolongement de la ligne 12 marque une étape majeure dans sa modernisation. Mais ce n'est pas la dernière : d’autres nouveautés arriveront d’ici 2028 :
- Modernisation des ateliers de maintenance
- Mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de la station Porte de la Chapelle
- À l'horizon 2028, arrivée des nouveaux métros MF19, commandés par Île-de-France Mobilités à Alstom
- Mais aussi nouveau système de pilotage des trains, afin d'en améliorer la performance.