Prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers, c'est parti !

Station Aimé Césaire

Située sur la commune d’Aubervilliers, à proximité du canal Saint-Denis, la station Aimé Césaire bénéficie d’une situation stratégique et dessert, au sud du canal, la ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers et son centre commercial « le Millénaire », et au nord des zones densément peuplées.

Pourquoi ce nom de station, "Aimé Césaire" ? La station a été baptisée en hommage au poète martiniquais Aimé Césaire et à son œuvre intemporelle. Un grand homme qui prête aussi son nom à un parc à proximité de la station de métro éponyme.