Réaménagement de la gare de Poissy : début de la concertation le 12 juin 2017

Repenser la gare de Poissy

Pourtant, la gare souffre de dysfonctionnements qui nuisent au confort quotidien des voyageurs. Il devient donc essentiel d’en repenser l’aménagement et le fonctionnement afin d’améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports. Le STIF propose de mettre en œuvre un programme d’aménagements des abords de la gare pour en renforcer l’attractivité.



Le STIF et les financeurs du projet : l’Etat, la Région Île-de-France et le Conseil départemental des Yvelines, en partenariat avec la ville de Poissy et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), donnent donc rendez-vous aux usagers de la gare, aux riverains, aux associations et aux acteurs économiques pour s’informer et s’exprimer sur le projet.



Les objectifs à atteindre sont les suivant : un meilleur accès à la gare pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes ; une meilleure intermodalité, avec des correspondances facilitées entre bus / train / tram grâce à une accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et une signalétique efficace et homogène aux abords de la gare ; une offre de bus plus lisible avec une simplification des circuits des lignes, voire le regroupement en une gare routière unique. Le projet sera mis en service à l’horizon 2024.



Les déplacements des voyageurs seront ainsi plus confortables au quotidien, quels que soient leurs modes de transport, et la circulation sera apaisée aux abords de la gare.