Réaménagements et création de 5 gares en Île-de-France

Réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay et de son quartier

Avec 100 000 utilisateurs quotidiens, la gare de Val-de-Fontenay, première de l’Est francilien et deuxième hors Paris après la Défense, fait l’objet de dysfonctionnements. Des études seront lancées pour la réaménager.

Les liaisons entre les quais des trains-rer E et A sont sous-dimensionnées ce qui entraînent leur saturation en heure de pointe. Aves les prolongements du tram 1 et de la ligne de métro 1 et l’arrivée de la ligne 15 Est, la fréquentation est amenée à augmenter de 70% à l’horizon 2030.