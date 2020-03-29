Remboursement intégral des Passes Navigo à tous les abonnés pour le mois d’avril et les 10 premiers jours de mai 2020

Vous trouverez par ailleurs sur la FAQ de la plateforme des réponses aux questions pratiques sur ce site de remboursement (emails de confirmation, modalités de remboursement en fonction de votre support, Navigo Découverte, Navigo sur smartphone, etc...).

Un remboursement intégral

Nous avons souhaité un remboursement à 100% pour tous les voyageurs abonnés afin de prendre en compte la situation de tous les Franciliens :

pour ceux qui auraient voulu suspendre leur abonnement, c’est un remboursement à 100% pour le mois d’avril et les 10 premiers jours de mai ;

pour ceux qui sont contraints de se déplacer pour l’intérêt de tous (soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants, agents d’entretien et salariés des secteurs stratégiques…), le remboursement est également de 100%. Sachant que le passe est remboursé par leur employeur à 50%, c’est un coup de pouce pour le pouvoir d’achat et un geste de reconnaissance.

Vous trouverez ci-dessous sur cette page le détail des remboursements par type d’abonnement.

#RestezChezVous

La procédure normale de suspension des abonnements n’a pu être utilisée par tous les abonnés compte tenu de la situation sanitaire. Cela aurait nécessité d’aller sur un automate de vente ou dans une gare pour finaliser l’opération, et il n’aurait pas été responsable d’encourager les personnes à sortir. La santé est plus importante.

Les transports face à l’épreuve

Ce remboursement s’inscrit dans toutes les mesures mises en place par Île-de-France Mobilités pour faire face à la crise sanitaire et soutenir les Franciliens dans cette épreuve : maintien des transports ouverts pour permettre aux fonctions essentielles de se déplacer, renfort des ligne pour desservir les hôpitaux, création de 20 lignes spéciales pour les hôpitaux parisiens.

Montant du remboursement en fonction de votre abonnement et choix de zones

Montant du remboursement pour le Navigo Annuel

NAVIGO ANNUEL zones 1-5 : 100,00 €

NAVIGO ANNUEL zones 2-3 : 91,22 €

NAVIGO ANNUEL zones 3-4 : 88,83 €

NAVIGO ANNUEL zones 4-5 : 86,70 €

Montant du remboursement pour le Navigo Annuel Senior

NAVIGO ANNUEL SENIOR zones 1-5 : 50,00 €

Montant du remboursement pour le Navigo Mois

NAVIGO MENSUEL zones 1-5 : 100,00 €

NAVIGO MENSUEL zones 2-3 : 91,22 €

NAVIGO MENSUEL zones 3-4 : 88,83 €

NAVIGO MENSUEL zones 4-5 : 86,70 €

Montant du remboursement pour ImagineR

IMAGINE R zones 1-5 : 50 €

Montant du remboursement pour le Navigo solidarité mois 75%

SOLIDARITE MOIS 75% zones 1-5 : 25,00 €

SOLIDARITE MOIS 75% zones 2-3 : 22,81 €

SOLIDARITE MOIS 75% zones 3-4 : 20,26 €

SOLIDARITE MOIS 75% zones 4-5 : 17,56 €

Montant du remboursement pour le Navigo solidarité mois 50%