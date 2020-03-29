Remboursement intégral des Passes Navigo à tous les abonnés pour le mois d’avril et les 10 premiers jours de mai 2020
Une procédure de remboursement simple
Pour se faire rembourser, il suffit de se connecter sur une plateforme dédiée, comme celle qui a été mise en place à la suite des grèves. Cette plateforme est disponible jusqu'au 17 juin.
Après cette date, il ne sera plus possible de déposer de nouvelle demande. Si vous aviez commencé à déposer une demande avant la date limie, vous pouvez cependant encore la finaliser sur la plateforme. L'adresse de support [email protected] reste quant à elle active jusqu'au 15/07/20 pour toute les réclamations.
Information abonnés Navigo Annuel : si votre mois offert est le mois d'août, vous bénéficierez d'un remboursement en deux temps. Ainsi, vous recevrez un virement de 24,80€ puis vous ne serez pas prélevé du mois de juillet. Vous ne serez donc pas prélevé pour deux mois consécutifs.
Le mois non prélevé dans ce cas n'est pas le mois de juin car les prélèvements étaient déjà enclenchés à l'ouverture de la plateforme de remboursement.
Infographie : covid-19, transports remboursés au mois d'avril et les 10 premiers jours de mai. Île-de-France Mobilités rembourse le passe Navigo, Navigo Senior et la carte Imagine R. 100€ pour le passe Navigo annuel ou mensuel, 50€ pour le passe Senior et pour Imagine R.
Vous trouverez par ailleurs sur la FAQ de la plateforme des réponses aux questions pratiques sur ce site de remboursement (emails de confirmation, modalités de remboursement en fonction de votre support, Navigo Découverte, Navigo sur smartphone, etc...).
Un remboursement intégral
Nous avons souhaité un remboursement à 100% pour tous les voyageurs abonnés afin de prendre en compte la situation de tous les Franciliens :
- pour ceux qui auraient voulu suspendre leur abonnement, c’est un remboursement à 100% pour le mois d’avril et les 10 premiers jours de mai ;
- pour ceux qui sont contraints de se déplacer pour l’intérêt de tous (soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants, agents d’entretien et salariés des secteurs stratégiques…), le remboursement est également de 100%. Sachant que le passe est remboursé par leur employeur à 50%, c’est un coup de pouce pour le pouvoir d’achat et un geste de reconnaissance.
Vous trouverez ci-dessous sur cette page le détail des remboursements par type d’abonnement.
#RestezChezVous
La procédure normale de suspension des abonnements n’a pu être utilisée par tous les abonnés compte tenu de la situation sanitaire. Cela aurait nécessité d’aller sur un automate de vente ou dans une gare pour finaliser l’opération, et il n’aurait pas été responsable d’encourager les personnes à sortir. La santé est plus importante.
Les transports face à l’épreuve
Ce remboursement s’inscrit dans toutes les mesures mises en place par Île-de-France Mobilités pour faire face à la crise sanitaire et soutenir les Franciliens dans cette épreuve : maintien des transports ouverts pour permettre aux fonctions essentielles de se déplacer, renfort des ligne pour desservir les hôpitaux, création de 20 lignes spéciales pour les hôpitaux parisiens.
Montant du remboursement en fonction de votre abonnement et choix de zones
Montant du remboursement pour le Navigo Annuel
- NAVIGO ANNUEL zones 1-5 : 100,00 €
- NAVIGO ANNUEL zones 2-3 : 91,22 €
- NAVIGO ANNUEL zones 3-4 : 88,83 €
- NAVIGO ANNUEL zones 4-5 : 86,70 €
Montant du remboursement pour le Navigo Annuel Senior
- NAVIGO ANNUEL SENIOR zones 1-5 : 50,00 €
Montant du remboursement pour le Navigo Mois
- NAVIGO MENSUEL zones 1-5 : 100,00 €
- NAVIGO MENSUEL zones 2-3 : 91,22 €
- NAVIGO MENSUEL zones 3-4 : 88,83 €
- NAVIGO MENSUEL zones 4-5 : 86,70 €
Montant du remboursement pour ImagineR
- IMAGINE R zones 1-5 : 50 €
Montant du remboursement pour le Navigo solidarité mois 75%
- SOLIDARITE MOIS 75% zones 1-5 : 25,00 €
- SOLIDARITE MOIS 75% zones 2-3 : 22,81 €
- SOLIDARITE MOIS 75% zones 3-4 : 20,26 €
- SOLIDARITE MOIS 75% zones 4-5 : 17,56 €
Montant du remboursement pour le Navigo solidarité mois 50%
- SOLIDARITE MOIS 50% zones 1-5 : 50,00 €
- SOLIDARITE MOIS 50% zones 2-3 : 45,61 €
- SOLIDARITE MOIS 50% zones 3-4 : 44,41 €
- SOLIDARITE MOIS 50% zones 4-5 : 43,35 €